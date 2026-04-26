San Cristóbal de las Casas, Chis; 26 de abril. - Soldados de la 36 Zona Militar, Marina Armada de México, Guardia Nacional y Policía Estatal y Municipal detuvieron en Tapachula, en la frontera con Guatemala, a un hombre con 20 dosis de mariguana, un arma de fuego calibre .22 y diez cartuchos.

Detienen a presunto miembro del Cártel Chiapas y Guatemala en Tapachula; portaba arma y marihuana. Foto: Especial.

La Secretearía de Seguridad Pública informó que en patrullajes de rutina, los soldados y policías interceptaron a un motociclista en el ejido 20 de Noviembre, municipio de Tapachula, donde el realizaron una revisión y encontraron el arma de fuego y la mariguana.

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El hombre que viajaba e una motociclista Italika 150, identificado con el alias el Anguila y nombre Eleudid, quedó a disposición del Ministerio Público, que en próximas horas definirá su situación jurídica.

Detienen a presunto miembro del Cártel Chiapas y Guatemala en Tapachula; portaba arma y marihuana. Foto: Especial.

Alias el Anguila es miembro del Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), organización filial al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), explicó la Secretaría de Seguridad Pública.

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