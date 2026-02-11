Más Información

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), más de 100 grupos, colectivos y personas llamaron a los pueblos del mundo a expresar su solidaridad y evitar la asfixia del .

Dijeron que ese pueblo del Caribe que hace más de 60 años que vive , políticas y militares de los gobiernos de Estados Unidos es hoy empujado al límite.

En un pronunciamiento lanzado este miércoles, agregaron que quienes desde arriba imponen la guerra en todo el mundo declaran sus objetivos que es asfixiar al pueblo de Cuba para "promover la inversión y el desarrollo".

En ese país, advirtieron, el gran capital pretende establecer una nueva "Little Saint James, la isla de", donde los poderosos del mundo tenían su santuario moral de degradación.

El capital no quiere libertad, sino esclavitud para su regocijo turístico, manifestaron el EZLN y las organizaciones.

Dijeron que es necesaria y urgente la solidaridad entre los pueblos que resisten las agresiones del capitalismo, lejos de las modas y poses de la intelectualidad progresista que apoya la implantación y el regreso de la esclavitud en sus paraísos turísticos en un mundo que se desmorona.

Alertaron que la tormenta capitalista sigue extendiéndose en el mundo, y deja a su paso muerte, destrucción y miseria. Las bombas que hace unas semanas fueron lanzadas sobre Venezuela, y que siguen destruyendo Gaza, hoy se proyectan hacia Cuba.

Quiere decir que la guerra de reconquista del gran capital no conoce de fronteras, ni de límite, ni de leyes internacionales.

El proyecto de "Nueva Gaza", enfatizó el EZLN y demás, presentado en la reunión de los millonarios y poderoso en Davos, Suiza, es realmente una declaración de principios, que es destruir y despoblar diferentes regiones del mundo, para ser reconstruidas y reordenadas por y para el capital.

En cambio, afirmaron "el digno pueblo de Cuba" sabe resistir, ha resistido por más de 60 años a la mayor potencia militar mundial y le ha asestado también importantes derrotas.

Así que apoyamos al pueblo de Cuba, y llamamos a los pueblos del mundo a manifestar su solidaridad y a evitar su asfixia, aseguraron.

El sistema capitalista tiene como enemigo a la humanidad entera. Cualquier muestra de resistencia, de rebeldía, de libertad es y será atacada hasta el exterminio.

El llamado del nuevo orden internacional se construye "sobre el cadáver de la humanidad”, expusieron.

