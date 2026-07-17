Culiacán, Sin. El vicefiscal general del Estado, en la zona sur, Isaac Aguayo Roacho dijo que los restos óseos de cuatro personas localizados en fosas clandestinas del municipio de Elota ya fueron recolectados y se encuentran en proceso de estudios forenses para su posible identificación.

Señaló que, derivado de este hallazgo por parte de activistas de búsqueda, se realizaron en el sitio las diligencias correspondientes hasta recolectar los restos óseos de cuatro personas, por lo que ahora el personal del Servicio Médico Forense efectuara su trabajo para poder establecer las causas de sus muertes.

Desde el martes pasado, activistas de los colectivos “Jonás”, de Puerto Peñasco, Sonora, y “Voces sin Justicia”, de Mazatlán, en un recorrido de búsqueda por la zona del poblado El Roble, en Elota, detectaron indicios de posibles fosas clandestinas, por lo que iniciaron a inspeccionar un sector.

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Al efectuar un primer descubrimiento en una fosa, las rastreadoras que contaron con seguridad notificaron a los peritos de la Fiscalía General del Estado y continuaron trabajando en la búsqueda de más restos humanos.

Una vez que vieron expuestos parte de los restos óseos y encontraron rastros de vestimentas y objetos, a través de las redes sociales, las rastreadoras convocaron a las familias del sur del estado que tienen familiares desaparecidos a acudir al Servicio Médico Forense para aportar datos de sus seres queridos.

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En los reportes que hicieron públicos las activistas de búsqueda, describieron que en el primer masculino se encontraron rastros de un short color rojo, talla 36, marca Banana República, un pantalón Boy Sky, talla 33, un cinturón con una hebilla, con la letra “D” y un vendaje en un brazo.

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Según los datos que aportaron, en el segundo cuerpo en avanzado estado de descomposición, se encontró un bóxer, un cinturón de baqueta, un pantalón Levi, talla 34 por 30 y se localizó una pulsera tejida negra.

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En el otro hallazgo, se encontraron los restos de un pantalón azul de mezclilla, talla 36 por 30, unos calcetines negros y un cinturón, y en la cuarta fosa, se documentó un bóxer, un pantalón de mezclilla azul claro y calcetines blancos.

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