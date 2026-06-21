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Culiacán, Sin.- En las fosas clandestinas descubiertas por activistas de búsqueda, en el poblado pesquero de Matadero, del municipio del Rosario, fueron localizadas tres osamentas, por lo que la Fiscalía General del Estado trabaja con diversos estudios de genética forense para poder identificar a las víctimas.
La tarde del viernes pasado, las activistas del colectivo “Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos” durante sus recorridos por dicho municipio sureño, encontraron indicios de posibles fosas clandestinas, por lo que procedieron a efectuar varias excavaciones, hasta localizar a dos de ellas, por lo que notificaron a las diversas autoridades.
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Fue en una zona cercana a la carretera Mataderos-Potrerillo, donde descubrieron dos fosas clandestinas con restos humanos, por lo que dieron aviso a las autoridades judiciales, las cuales enviaron a peritos forenses y agentes de investigación que delimitaron la zona en resguardo del hallazgo.
Se conoce que de las fosas excavadas fueron extraídas tres osamentas por el personal de la Fiscalía General del Estado que inició los diversos trabajos para poder establecer las identidades y el posible móvil de su sepultura clandestina en la zona pesqueras de Mataderos, en el municipio del Rosario.
LL
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