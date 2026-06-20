[Publicidad]
Culiacán. Activistas de un colectivo de búsqueda localizaron en el poblado pesquero de Matadero, del municipio del Rosario, dos fosas clandestinas con restos humanos, sin que se conozca el posible número de víctimas, por lo que la zona fue acordonada para preservar el hallazgo.
Las rastreadoras del colectivo “Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos”, durante sus recorridos por dicho municipio sureño, encontraron indicios de posibles fosas clandestinas, por lo que procedieron a efectuar varias excavaciones hasta localizar a dos de ellas, por lo que notificaron a las diversas autoridades.
Una vez descubiertas las dos fosas con restos humanos, dieron paso a los elementos de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado para que se encarguen de extraer los restos y poder determinar el sexo y el número de presuntas víctimas sepultadas en esa zona en forma clandestina.
Lee también Hallan cuatro cuerpos en presunta fosa clandestina de La Marquesa; operativo derivó por la búsqueda de dos estadounidenses
Las activistas del colectivo de búsqueda permanecen en un área cercana a las fosas, en espera de algún tipo de información sobre los hallazgos en ellas, como son vestigios de prendas de vestir, algún objeto o identificación que permita conocer si se trata de algún familiar de una de las rastreadoras.
Sobre los hallazgos en esta comunidad pesquera del Ros.
[Publicidad]
Colectivo de búsqueda localiza restos humanos en Concordia, Sinaloa; Fiscalía confirma tres osamentas y sigue la investigación
ss
[Publicidad]
Más información
Estados
Localizan cuerpo con signos de tortura en Culiacán; venía con un mensaje
Tendencias
Pensiones Bienestar en junio 2026: ¿cuáles son los requisitos para recibir el apoyo económico?; checa aquí las bases
Universal Deportes
Alemania vs Costa de Marfil: Horario y canales para ver el Grupo E del Mundial 2026; HOY, sábado 20 de junio
Estados
Tras polémica por presunto maltrato a un pato, alcaldesa de Quiroga asegura que el ave se encuentra bien; lo lleva al veterinario
Al día
El SAT ya investiga al Pato Merlín y las cuentas de su familia, Salinas Pliego lo invitó al estadio
La Roja
¡Terror en Plaza Garibaldi! Riña en cantina termina en asesinato a balazos
La Roja
Colapsa techo en Hipódromo Condesa, una mujer resultó herida y su hijo murió
Sexualidad
Me gusta toquetearme desde que era muy chiquita, ¿eso me hace una ninfómana?