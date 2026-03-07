Culiacán.- En una nueva fosa clandestina, ubicada en la misma comunidad de El Verde, Concordia, un grupo de activistas rastreadoras rescataron el cuerpo de una persona del sexo masculino, cuyos estudios genéticos que le practicaron lo identificaron como Isabel Hernández García de 58 años.

Con este nuevo hallazgo, suman ocho personas que han logrado ser identificadas por los forenses de la Fiscalía General del Estado, siete de ellos corresponden a los cuerpos de trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp., los cuales han sido entregados y sepultados por sus familiares.

Los miembros de los colectivos “Hasta Traerlos a Casa” y “Buscándote Lui s Alán SM”, divulgaron la localización del cuerpo de Isabel y posterior identificación, quien fue reportado por su familia como desaparecido desde el pasado 14 de diciembre del 2025 en la cabecera municipal de Concordia.

Desde que esta persona desapareció, su familiares y amistades realizaron diversas manifestaciones para exigir que la autoridad judicial investigara su paradero, por lo que ahora demandan justicia ante estos hechos que se presentan en la comunidad de El Verde, donde se han encontrado fosas clandestinas.

Solo hace dos días, a través de las redes sociales, familiares de Javier Emilio Valdez Valenzuela y Javier Guillermo Vargas Valle, elementos de seguridad de la empresa Vizsla Silver, que formaban parte del grupo de 10 trabajadores privados de su libertad por un grupo armado habían sido identificados con estudios forenses.

Con esta identificación, suman siete el número de trabajadores de la empresa minera canadiense que han sido encontrados muertos e identificados mediante estudios de genética forense, de acuerdo a informaciones divulgadas en redes sociales por sus familias y por las esquelas publicadas por el Ayuntamiento de Concordia.

La noche del 23 de enero, un grupo armado privó de la libertad, en la cabecera municipal de Concordia a 10 trabajadores de la mina canadiense, de los cuales, en febrero pasado, fueron encontrados los cuerpos de cinco de ellos en fosas clandestinas de la comunidad de el Verde.

