El próximo miércoles el actor Eric del Castillo cumplirá 92 años de vida, pero está vez los hará convaleciente de una intervención quirúrgica, pero rodeado de sus seres queridos, así los informó su hija Verónica del Castillo.

"No tiene planeado nada, pero nosotros queremos sorprenderlo, todavía no sabemos cómo, pero yo creo que será con una comida, muy sencilla y en su casa, con muy poca gente", expresó la comunicadora.

La razón es que el pasado fin de semana, el actor de telenovelas como "Soy tu dueña" (2010) y "Mi marido tiene familia" (2017), entró al quirófano para corregir un bloqueo en las arterias de las piernas.

"Mi papá está muy agradecido y contento, nunca se le quita el buen humor después de cualquier intervención (quirúrgica) que le hagan, saca cosas que solamente a él se le ocurre y tiene a todos muertos de risa".

Verónica explicó que su padre sufre de un dolor crónico en la espalda, por lo cual le iban a realizar un procedimiento médico para quitar el dolor, motivo por el cual lo llevó con el cardiólogo para que lo evaluara y determinara sí todo estaba bien, pero fue en la revisión que se dieron cuenta que tenía un problema de circulación en las piernas que había que corregir.

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"Descubrieron que tenía obstruidas las arterias de ambas piernas, las dos iliacas, entonces decidieron hacer está intervención antes de la otra por motivos de seguridad. El diagnóstico que dieron fue arteriosclerosis, y cuando las venas se tapan se puede generar una trombosis, entonces lo siguiente que hubiera sucedido es un infarto a nivel piernas, pero afortunadamente todo se detectó a tiempo".

Verónica comentó que los cirujanos lo que hicieron fue colocar un stent (tubo de malla metálica) en las arterias de ambas piernas, para desbloquearlas y mantenerlas abiertas.

Ciudad de México 15 julio 2024 Eric del Castillo durante la presentación de la telenovela " Mi amor sin tiempo" en las instalaciones de televisa San Ángel. Foto: Fernanda Rojas/ El universal

"Se hizo a través de un cateterismo, que fue muy sencillo y rápido, algo prácticamente ambulatorio, pero quisieron que se quedara en el hospital tres días para observarlo pero todo estuvo perfecto, de hecho su corazón está muy bien".

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Desde el miércoles el actor se encuentra recuperándose en casa, ya se ha podido levantar y caminar sin ayuda, ahora el siguiente paso, según explicó la comunicadora, será comenzar la rehabilitación con fisioterapia y esperar 15 días para una nueva evaluación, con la cual decidirán si está listo para la otra intervención.

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"La idea es hacerle un bloqueo en la espalda baja para quemar los nervios que le provocan el dolor, porque tiene un desplazamiento en la columna por la edad y todo lo que hizo durante el rodaje de sus películas, que fue un poco violento porque no se usaban tanto los dobles, por ejemplo las caídas de caballo. Esto sería también un procedimiento super sencillo, nada peligroso y bien planeado como se hizo está primera intervención".

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Precisamente por esto Verónica y toda su familia, han decidido no entrarlo de la muerte de Elsa Aguirre, la cual sucedió la noche del 14 de julio, ya que fueron grandes amigos y no quisieran que se deprimiera, sobre todo si está con otro procedimiento médico en puerta.

"Prefiero tenerlo fuerte emocionalmente, porque los doctores lo primero que agradecieron fue que llegara al quirófano de buen ánimo y eso le ayuda mucho con la salud, y como viene otra intervención, no pienso decirle nada por el momento", finalizó Verónica del Castillo.

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