Culiacán, Sin. - Cerca de la cabecera municipal de la Cruz de Elota, activistas de búsqueda de los estados de Sinaloa y Sonora que trabajaron en forma conjunta localizaron los restos de cuatro personas en fosas clandestinas, por lo que divulgaron el tipo de prendas que vestían para facilitar sus identificaciones.

Los colectivos “Jonás de Puerto Peñasco”, Sonora y “Voces sin Justicia”, de Mazatlán que excavaron en un predio ubicado en un camino de terracería que conduce del poblado el Roble a Los Limoncitos, a escasos kilómetros de la cabecera municipal de Elota, certificaron sus hallazgos.

En mensajes en redes sociales, las rastreadoras convocaron a las familias del sur del estado que tienen familiares desaparecidos acudir al Servicio Médico Forense para aportar datos, testimonios y promover estudios de genética forense, para poder tener identificaciones positivas.

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En su reporte inicial, la Fiscalía General del Estado describió que se tuvo un hallazgo de restos óseos en un camino de terracería que conduce del poblado del Roble al Limoncito, en el municipio de Elota, por lo que se trabaja en sus posibles identificaciones.

En los reportes que hicieron públicos las activistas de búsqueda, describieron que en un primer masculino, se encontró rastros de un short color rojo, talla 36 marca Banana República, un pantalón Boy Sky, Talla 33, un cinturón con una hebilla, con la letra “D” y un vendaje en un brazo.

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Según los datos que aportaron, en el segundo cuerpo en avanzado estado de descomposición, se encontró un bóxer, un cinturón de baqueta, un pantalón Levi, talla 34 por 30 y se localizó una pulsera tejida negra.

En el otro hallazgo, se encontró los restos de un pantalón azul de mezclilla, talla 36 por 30, unos calcetines negros y un cinturón y en la cuarta fose, se documentó un bóxer, un pantalón de mezclilla azul claro y calcetines blancos.

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