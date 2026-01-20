Más Información

Culiacán, Sin.- En el Servicio Médico Forense se practican estudios a los cuerpos de dos hombres encontrados en la cajuela de un vehículo al que le en una de las calles de la colonia Guadalupe, en Culiacán, a fin de poder establecer sus identidades y trabajar en una carpeta de investigación.

Los cuerpos de auxilio y de seguridad pública fueron alertados por llamadas anónimas, sobre un vehículo Buick que se encontraba en llamas, sobre la calle de Río Yaqui, entre la avenida Ciudades Hermanas y Río Panuco, en la colonia Guadalupe, por lo que al acudir a sofocar el fuego se procedió a inspeccionarlo.

Al abrir la cajuela, descubrieron que en su interior se encontraban los del sexo masculino, al parecer con las manos atadas a la espalda, por lo que procedieron a notificar a la Fiscalía General del Estado sobre el hallazgo.

Los peritos forenses que recabaron todas las evidencias y testimonios sobre el hecho, dispusieron el traslado de los cuerpos al Servicio Forense para iniciar una serie de estudios que permitan certificar sus identidades.

aov/cr

