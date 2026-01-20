Más Información
México hace tercer envío de narcos a EU; van 37, "El Indio" y un familiar de "El Mencho", entre ellos
Van 92 criminales “de alto impacto” trasladados de México a EU tras tercera entrega; esta es la lista
Fueron 60 los marinos mexicanos que viajaron en avión militar de EU, según dictamen; PAN ve transgresión de facultades del Senado
No habrá fast track en ratificación de Gertz Manero, asegura Monreal; "se va a cuidar todo el procedimiento", señala
Caso de doble feminicidio en Cuautitlán; Eric Antonio “N” podría enfrentar hasta 70 años de cárcel por cada víctima
Culiacán, Sin.- En el Servicio Médico Forense se practican estudios a los cuerpos de dos hombres encontrados en la cajuela de un vehículo al que le prendieron fuego, en una de las calles de la colonia Guadalupe, en Culiacán, a fin de poder establecer sus identidades y trabajar en una carpeta de investigación.
Los cuerpos de auxilio y de seguridad pública fueron alertados por llamadas anónimas, sobre un vehículo Buick que se encontraba en llamas, sobre la calle de Río Yaqui, entre la avenida Ciudades Hermanas y Río Panuco, en la colonia Guadalupe, por lo que al acudir a sofocar el fuego se procedió a inspeccionarlo.
Lee también Denuncian fallecimiento de joven tras ser detenido en Torreón, Coahuila; Fiscalía investiga
Al abrir la cajuela, descubrieron que en su interior se encontraban los cuerpos de dos personas del sexo masculino, al parecer con las manos atadas a la espalda, por lo que procedieron a notificar a la Fiscalía General del Estado sobre el hallazgo.
Los peritos forenses que recabaron todas las evidencias y testimonios sobre el hecho, dispusieron el traslado de los cuerpos al Servicio Forense para iniciar una serie de estudios que permitan certificar sus identidades.
Fallece Dulce Ivonne Enríquez, influencer que acompañaba a edil de Huatulco durante accidente vial; investigan homicidio culposo
aov/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]