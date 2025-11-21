Más Información

Fátima Bosch es la nueva Miss Universo; México tiene su cuarta corona

La noche que Tabasco se convirtió en una sola voz; así celebraron a Fátima Bosch en Miss Universo 2025

“Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

La mañanera de Sheinbaum, 21 de noviembre, minuto a minuto

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récords en subasta, es vendida en más de 54 mdd

Trasladan a "El Licenciado", presunto operador del CJNG en el asesinato de Carlos Manzo, a un penal federal

Retrocede economía 0.3% en el tercer trimestre del año, en línea con lo estimado

Habrá alianza en 2027: Morena, PT y PVEM

Fátima Bosch es coronada Miss Universo 2025; figuras de la política reaccionan y celebran su triunfo

Miss Universo 2025, una reina ligada a la 4T; Fátima Bosch, sobrina de Mónica Fernández Balboa

Crece preocupación por fracking en zona minera

“Hay poquita gente porque también nos metieron miedo”, dicen asistentes a tercera marcha de la Generación Z

Los líderes de Alemania, Reino Unido y Francia, y el presidente ucraniano, , coincidieron, en una conversación telefónica, en que cualquier acuerdo con para poner fin a la guerra debe respetar los intereses ucranianos y europeos a largo plazo.

"Como parte de esto, la línea de contacto debe ser el punto de partida para llegar a un acuerdo y las Fuerzas Armadas ucranianas deben seguir contando con la capacidad de defender de forma efectiva la soberanía de ", señaló la Cancillería alemana en un comunicado.

De acuerdo con la nota, tanto el canciller alemán, Friedrich Merz, como el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, reiteraron a Zelensky su "apoyo inalterado y total" de cara a una "paz duradera y justa".

Los cuatro jefes de Estado y de gobierno saludaron también los esfuerzos de EU por poner fin a la guerra, en aparente alusión al plan de 28 puntos propuesto por Washington, cuyo contenido publicaron anoche diversos medios, como el estadounidense Axios.

"En particular, celebraron el compromiso con la soberanía de Ucrania y la disposición a ofrecer a Ucrania unas garantías de seguridad sólidas", señaló el comunicado, haciendo alusión a algunos de los puntos del plan.

El presidente Volodimir Zelensky y el secretario del Ejército de EU, Dan Driscoll. Foto: de AP
Líderes europeos acuerdan mantener coordinación con EU

Los cuatro líderes acordaron mantener una estrecha coordinación entre sí, con EU y con el resto de socios europeos.

"Coincidieron en que cualquier acuerdo que afecte a los Estados europeos, a la Unión Europea (UE) o a la OTAN requiere el consentimiento de los socios europeos o un consenso de los aliados", concluyó la Cancillería germana.

Según los detalles del plan de paz de Washington que se han conocido, Ucrania se vería obligada a limitar su Ejército a un máximo de 600.000 hombres después de la guerra, a renunciar a un ingreso en la OTAN o al despliegue de tropas aliadas en su territorio y a ceder a Rusia las regiones orientales de Lugansk y Donetsk.

A su vez, las regiones sureñas de Zaporiyia y Jersón quedarían congeladas en la actual línea de contacto.

A cambio, Kiev recibiría garantías de seguridad de EU, que se comprometería a intervenir en caso de una nueva invasión rusa.

