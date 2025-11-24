Más Información

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), , habría usado a agentes del equipo de Armas y Técnicas Especiales (SWAT), para proteger a su novia, reporta este lunes el diario estadounidense The New York Times.

La novia de Patel es Alexis Wilkins, una cantante de música country de 27 años.

Según el Times, Patel ha dispuesto de los agentes en varias ocasiones y también ha usado otros recursos federales, que se pagan con recursos de los contribuyentes estadounidenses, para uso personal.

Entre los casos que menciona el diario, que cita a fuentes internas enteradas de la situación, está la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), que se realizó en Atlanta y en la que Wilkins interpretó el himno nacional. Para tal evento, dos miembros de un equipo SWAT fueron asignados para proteger a Wilkins

Los agentes se marcharon tras verificar que no hubiera riesgo, lo que, según el diario, desató el enojo de Patel, quien de acuerdo con las fuentes del Times, reprochó que su novia se quedara sin resguardo.

El medio afirma que en diversas ocasiones, unidades SWAT en Salt Lake City y Nashville, donde vive Wilkins, han sido utilizadas para protegerla, incluso si los agentes se encuentran en operaciones sensibles.

Cuestionan protección a novia de Patel

Según el Times, una de esas veces un equipo en Utah que estaba agotado tras trabajar intensamente, luego del asesinato del influencer conservador Charlie Kirk, fue reasignado a un evento donde se presentó Wilkins.

Aunque Patel afirma que Wilkins es una figura prominente y blanco de amenazas, el uso de los agentes para protegerla ha sido cuestionado.

"¿Se le considera la esposa de Kash? ¿Es por eso que recibe protección? Si no, ¿por qué estamos pagando por esto?", preguntó en X Grace Chong, influencer que trabaja para Stephen Bannon, estratega del presidente Donald Trump.

No es solo el uso de equipos SWAT. El Times y otros medios han reportado que Patel usó aviones pagados por el gobierno para viajes de placer, incluyendo un traslado a un exclusivo club de golf donde se reunió con amigos, en Escocia y viajes para ver a su novia en Nashville. En octubre, Patel viajó en un avión gubernamental a Pennsylvania para asistir a un evento de lucha libre donde Wilkins cantó el himno nacional, según dijo el Times.

