Buque Escuela Cuauhtémoc, de nuevo en casa; regresa a México tras 6 meses del accidente

Tigres derrota al América en la final de la Liga MX Femenil; conquista su séptima estrella

Llega a México Xiomara Castro, presidenta de Honduras, para reunirse con Sheinbaum; fue recibida por el canciller De la Fuente

Patrulla de la Guardia Nacional provoca choque en Michoacán; hay 4 personas muertas, incluidos 2 menores

Congreso de CDMX alista comisión para investigar marcha de Generación Z; Morena descarta "venganzas"

Felicitación a Fátima Bosch fue "por entusiasmo popular", dice Pemex; se deslinda de empresas señaladas de injerencia en Miss Universo

Presidente de Perú, abierto a ingresar a embajada de México para detener a exprimera ministra Betssy Chávez

Sheinbaum advierte que no triunfan proyectos que buscan apoyo extranjero; llama a defender independencia y soberanía

Asesinan al exalcalde Juan Carlos Mezhua en Zongolica, Veracruz; crimen ocurre horas antes de la visita de Sheinbaum al estado

“Cortés era un genocida”: Francisco Martín Moreno; pero exigir que España se disculpe es un “atentado contra la historia”

Sheinbaum aborda por primera vez Buque Cuauhtémoc; recuerdan a tripulantes fallecidos por choque en Brooklyn

“Un error que populistas instrumentalicen nuestras nostalgias”: Dan Lungu, escritor rumano

El gobierno del presidente estadounidense, , disolvió el Departamento de Eficiencia Gubernamental (), ocho meses antes del fin oficial de sus operaciones, reportan este domingo medios estadounidenses, que citan declaraciones del director de la Oficina de Gestión de Personal (OPM) a Reuters.

Scott Kupor, director de la OPM, dijo a la agencia noticiosa que DOGE, uno de los proyectos estrella de la administración Trump, cuyo objetivo era reducir gastos del gobierno y que hasta hace tiempo fue encabezada por el multimillonario Elon Musk, “no existe”. DOGE, aseguró Kupor a Reuters, ya no es una “entidad centralizada” y la mayoría de sus funciones han sido absorbidas por la OPM.

Horas después de que Reuters publicara la nota, Kupor aclaró en X, sin desmentir realmente la información de la agencia: “La verdad es que DOGE puede que no tenga un liderazgo centralizado bajo el [Servicio DOGE de Estados Unidos], pero los principios de DOGE siguen vivos y vigentes: desregulación; eliminación del fraude, el despilfarro y el abuso; remodelación de la plantilla federal; y convertir la eficiencia en una prioridad absoluta”.

Lee también:

Añadió que la OPM y la Oficina de Gestión y Presupuesto “institucionalizarán” los cambios introducidos por DOGE.

A través de DOGE, Musk realizó grandes recortes de empleados federales, cerró agencias enteras, recortó subvenciones federales y canceló contratos, en aras de hacer “más eficiente” al gobierno.

Sin embargo, el rol de Musk como “asesor especial” de Trump y el acceso que tenía a información sensible desataron dudas sobre la posibilidad de que existiera un “conflicto de intereses”, además de que le llovieron críticas por el impacto de los recortes.

Musk terminó alejándose del DOGE y del gobierno tras una disputa con Trump por el plan fiscal de éste, que el multimillonario acusó generaría un déficit masivo. Aunque de entonces a la fecha ha habido un acercamiento, el dueño de X, Tesla y SpaceX decidió dedicarse a sus negocios.

