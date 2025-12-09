Londres.— El presidente ucraniano Volodimir Zelensky se reunió con líderes de Francia, Alemania y Reino Unido en Londres, en una muestra de apoyo a Kiev en lo que describieron como un “momento crítico” en el esfuerzo liderado por Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

El primer ministro británico, Keir Starmer, mantuvo conversaciones con Zelensky, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, en su residencia oficial, para intentar fortalecer la posición de Ucrania ante la impaciencia del presidente estadounidense Donald Trump.

Tras la reunión, Starmer, Zelensky y los otros líderes pidieron a los aliados europeos de Kiev, instándolos a mantener la presión sobre el presidente ruso Vladímir Putin.

“Los líderes coincidieron en que ahora es un momento crítico y que debemos continuar aumentando el apoyo a Ucrania y la presión económica sobre Putin para poner fin a esta guerra bárbara”, dijo la oficina de Starmer en un comunicado.

“Esto es lo más lejos que hemos llegado en cuatro años, y damos la bienvenida al hecho de que estas conversaciones continúen a todos los niveles”, declaró el portavoz de Starmer, Tom Wells.

La oficina de Macron señaló que la sesión permitió “continuar el trabajo conjunto sobre el plan estadounidense para complementarlo con contribuciones europeas, en coordinación con Ucrania”.

Respondiendo a preguntas de los periodistas en un chat de WhatsApp más tarde el lunes, Zelensky dijo que el actual plan de paz de Estados Unidos difiere de las versiones anteriores en que ahora tiene 20 puntos, en lugar de 28, después de que se eliminaron algunos “puntos obviamente antiucranianos”.

Sobre las garantías de seguridad, Zelensky dijo que las principales preguntas a resolver son: “¿Qué pasará si después del fin de la guerra, Rusia inicia otra agresión? ¿Para qué estarán preparados los socios? ¿Con qué podría contar Ucrania?”.

Las respuestas “deben estar en el núcleo de las garantías de seguridad para Ucrania”, afirmó.

Hablando con periodistas el domingo por la noche, Trump pareció frustrado con Zelensky, afirmando que el líder ucraniano “aún no ha leído la propuesta”.

Zelensky afirmó el lunes que Trump “quiere poner fin a la guerra. Seguramente tiene su propia visión. Nosotros vivimos aquí, desde dentro vemos detalles y matices, percibimos todo más profundamente porque esta es nuestra patria”.

Starmer, Macron y Merz adoptaron una postura solidaria hacia Kiev en comentarios antes de su reunión del lunes, que duró dos horas. El líder del Reino Unido sostuvo que el impulso por la paz estaba en una “etapa crítica” y urgió a “un alto al fuego justo y duradero”.

Merz aseguró que era “escéptico” sobre detalles en los documentos publicados por Estados Unidos. “Tenemos que hablar sobre ello. Por eso estamos aquí”, dijo. “Los próximos días... podrían ser un momento decisivo para todos nosotros”.

Zelensky afirmó el domingo por la noche que sus conversaciones con los líderes europeos esta semana en Londres y Bruselas se centrarían en la seguridad, la defensa antiaérea y la financiación para el esfuerzo bélico de Ucrania. Aseveró el lunes que Ucrania necesita apoyo de Europa y de Estados Unidos.

La oficina de Starmer expresó que los líderes instruyeron a sus asesores de seguridad nacional para continuar las discusiones en los próximos días, subrayando “la necesidad de una paz justa y duradera en Ucrania, que incluya garantías de seguridad robustas”.

Críticas del presidente de EU a Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Europa va “por muy mal camino”, días después de que Washington publicó su nueva estrategia de seguridad en la que critica al continente por la migración masiva.

Trump arremetió contra una “desagradable” multa de 140 millones de dólares que impuso la Unión Europea a la red social X del magnate Elon Musk, aunque admitió que no sabía mucho al respecto.

“Europa tiene que tener mucho cuidado. [Ellos] están haciendo muchas cosas. Queremos mantener a Europa como Europa”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca.

“Es muy malo para la gente. No queremos que Europa cambie tanto. Están tomando muy mal camino”, agregó el republicano.

Los comentarios del mandatario ocurren después de las críticas consignadas en la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos publicada la semana pasada, que consideró a Europa como sobrerregulada y señaló que enfrenta la “desaparición de la civilización” debido a la migración.