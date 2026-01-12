París.— El gobierno de Irán endureció la respuesta a las protestas que sacuden el país, mientras amenaza a Israel y Estados Unidos en caso de que estos países decidan intervenir con ataques.

De acuerdo con la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, una organización con sede en Estados Unidos que basa sus datos en activistas en Irán, la represión a las protestas ha dejado al menos 538 muertos. Más de 10 mil 600 personas han sido detenidas durante las dos semanas de protestas, señaló. Detalló que de las muertes, 490 eran manifestantes y 48 eran miembros de las fuerzas de seguridad.

La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, cifra en al menos 192 los manifestantes fallecidos. El anterior saldo era de 51 decesos.

Con el internet caído en Irán y las líneas telefónicas cortadas, evaluar las manifestaciones desde el extranjero se ha vuelto más difícil. El gobierno iraní no ha ofrecido cifras totales de víctimas para las manifestaciones. Las protestas comenzaron hace dos semanas. Al principio eran contra el aumento del costo de vida, pero se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

Ante este cuadro, el secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, formuló un llamado a las autoridades iraníes a “la máxima moderación y abstenerse de usar la fuerza de manera innecesaria o desproporcionada”.

El presidente estadounidense Donald Trump ofreció su apoyo a los manifestantes, diciendo en las redes sociales que “Irán está mirando a la libertad, quizás como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!”.

Trump y su equipo de seguridad nacional han estado sopesando una amplia gama de posibles respuestas contra Irán, incluidos ciberataques y ataques directos por parte de Estados Unidos o Israel, según dos personas familiarizadas con las discusiones internas de la Casa Blanca. Por la noche, Trump dijo a periodistas que estudia “opciones muy fuertes” para Irán.

Pero el gobierno iraní, que decretó tres días de duelo por los “mártires de la resistencia”, no se ha quedado callado. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, amenazó directamente a Israel —“el territorio ocupado”, como lo llamó— y al ejército estadounidense, posiblemente con un ataque preventivo. “En caso de un ataque a Irán, tanto el territorio ocupado como todos los centros militares, bases y barcos estadounidenses en la región serán nuestros objetivos legítimos”, dijo Ghalibaf. “No nos consideramos limitados a reaccionar después de la acción y actuaremos basándonos en cualquier signo objetivo de una amenaza”.

Los legisladores corrieron al frente de la asamblea en el parlamento iraní, gritando: “¡Muerte a Estados Unidos!”.

No está claro hasta qué punto se toma Irán en serio la posibilidad de atacar, especialmente después de que sus defensas antiaéreas fueran destruidas durante la guerra de 12 días en junio con Israel, en la que participó también Estados Unidos, que atacó instalaciones nucleares iraníes.

En Jerusalén, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, señaló que “todos esperamos que la nación persa sea pronto liberada del yugo de la tiranía”.

Videos publicados en las redes sociales muestran multitudes en las calles en nuevas protestas en varias ciudades, como la capital, Teherán, y Mashhad, en el este. De acuerdo con la cadena británica BBC, las protestas se han extendido a alrededor de 100 ciudades. También hay protestas de solidaridad en otros países. En la protesta en Los Ángeles, un conductor embistió a la multitud y dejó al menos dos heridos. El hombre fue detenido por la policía.

El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Estados Unidos, afirma haber recibido “relatos de testigos presenciales e informes creíbles que indican que cientos de manifestantes han muerto en Irán durante el actual corte de internet. Se lleva a cabo una masacre en Irán. El mundo debe actuar ahora para prevenir más pérdidas de vidas”.

Reza Pahlavi, hijo del sha de Irán depuesto en 1979, afirmó estar “listo para regresar a Irán a la primera oportunidad posible” para “liderar esta transición y asegurarme de que no quede piedra sin mover, que, con total transparencia, las personas tengan la oportunidad de elegir a sus líderes de manera libre y decidir su propio futuro”. Agencias