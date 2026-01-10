Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán: Marco Rubio; protestas continúan en la República Islámica

Más Información

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respaldó las protestas desencadenadas en desde hace 14 días con un escueto mensaje: "Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán".

Rubio escribió ese breve comentario en su cuenta de X este sábado, jornada en la que siguen sin funcionar internet y la telefonía en Irán, donde las protestas, surgidas en principio por la mala situación económica del país, que se desataron el 28 de diciembre han seguido escalando hasta llegar a decenas de ciudades y cuestionar al líder supremo iraní, al ayatolá Ali Khameneí.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha venido advirtiendo de una posible intervención en Irán ante la violencia ejercida contra los manifestantes. Son al menos 51 los muertos registrados desde el 28 de diciembre, según informó este viernes la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Oslo (Noruega).

Esta captura de pantalla de un video publicado el viernes 9 de enero de 2026 por la televisión estatal iraní muestra a un hombre sosteniendo un dispositivo para documentar vehículos en llamas durante una noche de protestas masivas en Zanjan, Irán. Foto: AP
Esta captura de pantalla de un video publicado el viernes 9 de enero de 2026 por la televisión estatal iraní muestra a un hombre sosteniendo un dispositivo para documentar vehículos en llamas durante una noche de protestas masivas en Zanjan, Irán. Foto: AP

Asimismo, Reza Pahlaví, el primogénito del último sha de Irán, está alentando las protestas y este sábado llamó a una huelga general para "doblegar por completo" a la República Islámica y el frágil "aparato represivo" que encabeza el líder supremo.

Pahlaví, exiliado desde que la revolución islámica derrocó a su padre en 1979, también hizo una petición el viernes a Trump para estar preparado para intervenir en ayuda del pueblo iraní.

Las malas relaciones entre Estados Unidos e Irán se cimentaron, precisamente, en 1979, cuando estudiantes islámicos asaltaron la embajada de Estados Unidos en Teherán.

Los estudiantes secuestraron a 52 funcionarios estadounidenses durante 444 días para exigir la extradición del sha Mohamad Reza Pahlaví (el padre de Reza Pahlaví), quien fue derrocado por la revolución encabezada por el ayatolá Ali Khameneí.

