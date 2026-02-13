La minera canadiense Vizsla Silver informó este jueves que da “ayuda práctica y económica” a los familiares de los mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa; a la vez que defendió sus medidas de seguridad y aseguró que mantiene una política de “tolerancia cero hacia el soborno, la corrupción, la extorsión y cualquier forma de conducta ilegal o poco ética”.

Confirmó que cinco mineros permanecen desaparecidos. “Este es un momento increíblemente doloroso para las familias de nuestros compañeros, para nuestro equipo y para la comunidad de Concordia”, señaló en un comunicado Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de la minera.

“Estamos con las familias y hacemos todo lo posible para apoyarlas, al tiempo que cuidamos de nuestros compañeros durante este difícil periodo. Los representantes de la empresa seguirán colaborando estrechamente con las familias para satisfacer sus necesidades cambiantes. Además, Vizsla Silver está apoyando a sus equipos de México y Canadá con acceso a terapia para el duelo y horarios de trabajo flexibles”.

Lee también 5 mineros de Concordia siguen desaparecidos, confirma minera canadiense; apoya a familias de trabajadores

Además, declara que existe una “plena cooperación” con las autoridades mexicanas mientras avanzan las investigaciones, y aseguró que “la empresa está revisando minuciosamente las circunstancias que rodean los trágicos acontecimientos recientes”.

La empresa explicó que el trabajo en el proyecto Pánuco continúa mientras las operaciones en el sitio permanecen suspendidas.

Embajada de Canadá pide justicia

La Embajada de Canadá en México pidió este jueves que haya “justicia” en el caso de los 10 mineros secuestrados en Concordia, Sinaloa.

En una publicación en X, la embajada señaló que “nos entristecen profundamente los sucesos en Sinaloa. Nuestro corazón está con los familiares y seres queridos de los afectados”.

Añadió que “estamos en contacto con las autoridades mexicanas mientras continúan las labores, y esperamos que los responsables rindan cuentas ante la justicia”.

La comunidad minera de Zacatecas y Sonora ha convocado para este sábado realizar una marcha que se ha denominado Los Mineros Estamos de Luto, como un acto de protesta y en memoria de los trabajadores que fueron secuestrados y asesinados.