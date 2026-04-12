El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por medio de sus redes sociales dio a conocer que el servicio del Aerotrén quedará suspenderá su operación por poco más de una semana.

De acuerdo con el AICM, el Aerotrén entrará en mantenimiento, por lo cual estará fuera de servicio al menos ocho días, por lo que pide a los usuarios usar rutas alternas para trasladarse entre las dos terminales.

El mantenimiento se realizará a partir de este domingo 12 de abril hasta el domingo 19, por lo que habrá autobuses para llevarlos a la terminal 1 y 2, los cuales saldrán en la puerta 4 de cada terminal.

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¿Cuándo estarán listas las remodelaciones del AICM?

La remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México continúa con la promesa de que esté listo para el 30 de mayo, y logre ser la primera impresión de los turistas que esperan disfrutar de la justa en la capital.

En marzo, Arturo Flores Melgoza, coordinador de la remodelación del AICM, ofreció una disculpa a los pasajeros por los trabajos y las molestias ocasionadas por las obras, y aseguró que "valdrá la pena" porque, aunque el Mundial aceleró los procesos, la remodelación es un proyecto a largo plazo que beneficiará a los usuarios. “El aeropuerto se está remodelando para los mexicanos, no es un tema solo del Mundial”, aseguró.

Destacó que “no solo se trata de la fachada y acabados, sino también de la sustitución de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y drenaje pluvial”. La remodelación recibió una inversión que recientemente incrementó a 9 mil 200 millones de pesos, y se dividió en tres fases: estética, operacional y tecnológica.

Con información de Araceli Martínez

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