En caso de que acudas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para viajar por trabajo o vacaciones, ten en cuenta que existen diferentes artículos permitidos, prohibidos y restringidos en el equipaje de mano y documentado.

De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar), dicha clasificación es debido a la seguridad de la pasajera o del pasajero, y de las y los demás. La lista abarca más de 150 cosas, como alimentos, herramientas, de campamento o deportivas, médicas, misceláneas, flamables o explosivas y armas de fuego.

Alimentos

Alusivo a la primera clase de objetos, la gran mayoría están permitidos, por ejemplo:

Bebidas alcohólicas (Nada más si el contenido es inferior a 100 mililitros [ml])

(Nada más si el contenido es inferior a 100 mililitros [ml]) Chocolate en crema, líquido o sólido

Comida enlatada

Dulces típicos

Queso crema y sólido

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Herramientas y hogar

En esta categoría están permitidas botellas de plástico, cables, cinta canela, extensiones eléctricas, linternas, medicamentos, entre otras. Está prohibido:

Cinta americana

Cloro

Disolvente para pintura

Imanes

Existen algunas restricciones tales como detergentes y termómetros, cuyas condiciones deben ser consultadas con la aerolínea.

De campamento o deportivas

Al igual que la comida, casi todo esta permitido como:

Arcos

Artes marciales

Ballestas

Balones desinflados

Bates de béisbol

Bolas de billar y boliche

Cañas de pescar

Cascos

Dardos o flechas

Palos de golf y hockey

Patines

Patinetas

Pelotas de golf

Raquetas

Remos

Hay restricciones con referencia a navajas automáticas, paracaídas y trofeos de caza.

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Misceláneas

Los artículos permitidos son hamacas, jabón en polvo, palo selfie, paraguas, toallas húmedas para bebé, etcétera. Las restricciones son animales vivos, instrumentos musicales, spray de defensa personal, etc.

Armas de fuego, flamables o explosivos

A partir de aquí, está prohibido para las viajeras y los viajeros empacar:

Armas reales camufladas y destapadas

reales camufladas y destapadas Artefactos explosivos como granadas

Bengalas

Cerillos

Cigarros electrónicos

Cohetes

Combustibles

Dinamita

Encendedores

Extintor de incendios

Insecticidas

Municiones

Pólvora

Proyectiles

Checa la lista completa aquí.

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