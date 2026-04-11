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En caso de que acudas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para viajar por trabajo o vacaciones, ten en cuenta que existen diferentes artículos permitidos, prohibidos y restringidos en el equipaje de mano y documentado.
De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar), dicha clasificación es debido a la seguridad de la pasajera o del pasajero, y de las y los demás. La lista abarca más de 150 cosas, como alimentos, herramientas, de campamento o deportivas, médicas, misceláneas, flamables o explosivas y armas de fuego.
Alimentos
Alusivo a la primera clase de objetos, la gran mayoría están permitidos, por ejemplo:
- Bebidas alcohólicas (Nada más si el contenido es inferior a 100 mililitros [ml])
- Chocolate en crema, líquido o sólido
- Comida enlatada
- Dulces típicos
- Queso crema y sólido
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Herramientas y hogar
En esta categoría están permitidas botellas de plástico, cables, cinta canela, extensiones eléctricas, linternas, medicamentos, entre otras. Está prohibido:
- Cinta americana
- Cloro
- Disolvente para pintura
- Imanes
Existen algunas restricciones tales como detergentes y termómetros, cuyas condiciones deben ser consultadas con la aerolínea.
De campamento o deportivas
Al igual que la comida, casi todo esta permitido como:
- Arcos
- Artes marciales
- Ballestas
- Balones desinflados
- Bates de béisbol
- Bolas de billar y boliche
- Cañas de pescar
- Cascos
- Dardos o flechas
- Palos de golf y hockey
- Patines
- Patinetas
- Pelotas de golf
- Raquetas
- Remos
Hay restricciones con referencia a navajas automáticas, paracaídas y trofeos de caza.
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Misceláneas
Los artículos permitidos son hamacas, jabón en polvo, palo selfie, paraguas, toallas húmedas para bebé, etcétera. Las restricciones son animales vivos, instrumentos musicales, spray de defensa personal, etc.
Armas de fuego, flamables o explosivos
A partir de aquí, está prohibido para las viajeras y los viajeros empacar:
- Armas reales camufladas y destapadas
- Artefactos explosivos como granadas
- Bengalas
- Cerillos
- Cigarros electrónicos
- Cohetes
- Combustibles
- Dinamita
- Encendedores
- Extintor de incendios
- Insecticidas
- Municiones
- Pólvora
- Proyectiles
Checa la lista completa aquí.
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