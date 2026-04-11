México perdió turismo aéreo internacional por la violencia que desató la captura y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio El Mencho Oseguera, opinaron analistas.

Los aeropuertos recibieron 2.1 millones de turistas extranjeros durante febrero, indican los resultados de las Encuestas de Viajeros Internacionales del Inegi.

Se trata de una disminución de 0.5% frente al mismo periodo de 2025 y pone fin a cuatro meses seguidos de avances.

Los hechos violentos que siguieron a la eliminación de El Mencho, el 22 de febrero, afectaron los resultados del mes, señaló el consultor de Grupo Empresarial Estrategia, Humberto Molina.

“La última semana de febrero registró muchas cancelaciones y en marzo siguió notándose el impacto”, dijo a EL UNIVERSAL.

El director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible de la Universidad Anáhuac Cancún, Francisco Madrid, destacó que los aeropuertos de Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta, de alto perfil internacional, sufrieron una fuerte caída en marzo producto de las reacciones a los eventos del 22 de febrero.

Únete a nuestro canal