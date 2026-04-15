Tlaxiaco. - A una semana de la operación de cateo y labores de búsqueda de Roxana López en San Martín Itunyoso, el expresidente municipal Vilgaid López Guadalupe reiteró que la Fiscalía de Oaxaca violó su derecho y la de su familia, “se presentaron sin una orden de cateo”; la Fiscalía informó que se mantiene la investigación para dar con Dagoberto López Díaz, principal sospechoso en la desaparición de la agrónoma de 24 años.

“El personal de la Fiscalía ingresó inicialmente sin presentar una orden de cateo, vulnerando con ello nuestros derechos, en ningún momento se impidió su labor; únicamente se les solicitó que exhibiera la orden correspondiente, misma que fue presentada posteriormente, después de haber ingresado”, detalló Vilgaid López, en un escrito aclaratorio.

Lee también Catean tres propiedades en San Martín Itunyoso, Oaxaca, por desaparición de Roxana López; al menos una es del edil

Vilgaid dio a conocer que el domicilio donde reside cuenta con una superficie de cerca de 650 metros cuadrados, predio donde habitan otros integrantes de la familia, como hermanos, tíos, primos y sobrinos. De acuerdo a vecinos, en este lugar fue vista por última vez Roxana López el pasado 20 de febrero del 2026.

El exedil también aclaró que, en su caso junto a su esposa e hijos, ocupan aproximadamente 100 metros cuadrados de los 650 metros del total del predio, “este espacio es destinado exclusivamente a nuestra unidad habitacional, la cual se encuentra claramente diferenciada de las demás”.

En este contexto exhortó, “es fundamental subrayar que exigir el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos no constituye un obstáculo para el trabajo de la Fiscalía, sino una obligación en favor del respeto a las y los ciudadanos de San Martín Itunyoso”.

Lee también A un mes de su desaparición en Oaxaca, autoridades no inician búsqueda de Roxana; fue vista por última vez con su novio, sobrino de edil

Sin embargo, en su momento, vecinos y familiares de Itunyoso dieron a conocer a este medio que, antes del operativo, la autoridad municipal encabezado por el exedil trató de obstaculizar el cateo para la búsqueda de Roxana, colocando una camioneta de uso oficial en el acceso principal a la localidad y así evitar el ingreso de los elementos, e incluso llamó a los pobladores para salir de sus casas y cuestionar la presencia del operativo.

A ocho días del operativo, la Fiscalía de Oaxaca informó a EL UNIVERSAL que se sigue trabajando en la investigación, sin precisar los avances sobre la búsqueda de Roxana López Martínez. Hasta ahora, Dagoberto López Díaz, sobrino del expresidente municipal de San Martín Itunyoso, sigue siendo el principal sospechoso y se encuentra como prófugo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL