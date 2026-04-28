Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que en marzo de 2026 las exportaciones incrementaron 27.7% y las importaciones 24.3%, a tasa anual, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que uno de los objetivos del Plan México es importar menos y producir más.

“Las exportaciones de 70 mil 727 millones de dólares y las importaciones 64 mil 795 millones de dólares. Es decir, hay una balanza comercial positiva y eso es muy bueno para México”, expresó durante la conferencia matutina de este martes 28 de abril.

Destacó que las importaciones alcanzaron un récord en marzo de 70.7 millones de dólares y la Balanza Comercial registró un superávit comercial de 5 mil 932 millones de dólares (mdd). Por lo que señaló que el objetivo de Plan México de que la Balanza Comercial sea positiva, se cumplió.

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“Dicho superávit se compara con el déficit de 463 mdd reportado en febrero. El aumento del saldo, entre febrero y marzo, se originó de una ampliación en el saldo de la balanza de productos no petroleros —que pasó de un superávit de 1 546 mdd, en febrero, a uno de 8 320 mdd, en marzo— y de un incremento del déficit de la balanza de productos petroleros”, señaló el INEGI.

En marzo, el valor de las exportaciones de mercancías sumó 70 mil 727 mdd, monto superior en 27.7% al del mismo mes de 2025. El Inegi explicó que esto resultó de un crecimiento de 29.6% en las exportaciones no petroleras y de una caída de 20.4% en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 28.2% a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 36.9%.

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