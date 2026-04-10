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Después de que la Fiscalía General de la República () sostuvo que el no fue por un problema en la vía, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que siguen los trabajos para su reapertura a pasajeros y la certificación.

En su conferencia mañanera de este viernes 10 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó que todas las , así como los familiares de las 14 personas que fallecieron, fueron parte de la reparación integral del daño.

“(En la reapertura) Siguen trabajando la empresa TUV Internacional, junto con la Agencia de Transporte Ferroviario y el Tren Interoceánico para poder resolver todas las sugerencias que se están planteando, y a partir de ahí tener su certificación e iniciar ya las operaciones del Tren para pasajeros.

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Tren Interoceánico. Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL
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“Para carga ya está operando, para pasajeros todavía no y estamos esperando que se cumplan todas las sugerencias que establece la certificación”, expuso la Mandataria federal.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que ya se terminó el proceso de reparación del daño de 225 pasajeros: “De los cuales, como saben, lamentando el hecho, lamentando este accidente y dándole siempre la solidaridad a las familias, fueron las 14 personas fallecidas y alrededor de 100 personas que resultaron con alguna herida, lesión”.

“Absolutamente a todas se les atendió y hubo reparación del daño”, comentó.

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