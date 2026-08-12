[Publicidad]
Naucalpan, Méx.— Familiares de Douglas Ricardo Mafra bloquearon el cruce de avenida Gustavo Baz y 16 de Septiembre para exigir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) agilizar las investigaciones para su localización, luego de que desapareció el 17 de julio.
La movilización comenzó a las 09:00 de la mañana del martes; en el lugar se hizo entrega de la ficha de búsqueda a quienes transitaban por la zona.
De acuerdo con el reporte de búsqueda, emitido el 21 de julio, Douglas Ricardo Mafra, de 36 años, fue visto por última vez en la colonia Loma Linda, en Naucalpan; conducía un Passat color blanco, con placas GYW-823-B.
Como señas particulares, se indica que mide 1.68 metros, tiene complexión delgada, cabello negro corto, nariz respingada y cejas delgadas. El día de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul y una playera de manga corta color blanco con letras color café.
Otro bloqueo por desaparición se registró en la avenida Prados y Eje, en la colonia Prados, en Tultitlán. Cinthya Estefanía Muro fue reportada como desaparecida desde el domingo 9 de agosto.
Al no saber de ella, sus familiares protestaron. Mas tarde se informó que la menor de 17 años fue hallada en una unidad habitacional cercana a su domicilio. Con información de Arturo Contreras
[Publicidad]
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
Más información
Estados
Ola de violencia deja cuatro nuevos asesinatos en Sinaloa; una custodia de penal y un médico, entre las víctimas
Nación
Sheinbaum comparte que realiza Chi Kung, un ejercicio chino para la salud; estos son los deportes que ha practicado
Descubre y Compra
Amazon México lanza descuento del 32% en la laptop ASUS Zenbook 14 OLED; ahorra 8 mil pesos
Espectáculos
"Las Azules" tendrá tercera temporada si el público responde; Fernando Rovzar ya prepara la historia
Al día
Ecatepec lanza "Sin Mordidas": Así puedes denunciar corrupción y abusos de policías
Al día
¿Te quedarás sin celular? Estas líneas serán suspendidas desde el 15 de agosto
Espectáculos
Tragedia en Colombia: músico muere tras el sismo de 7,4 que sacudió al país
Espectáculos
Galilea Montijo queda fuera de la final de reality show y Vanessa Claudio toma su lugar