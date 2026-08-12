Naucalpan, Méx.— Familiares de Douglas Ricardo Mafra bloquearon el cruce de avenida Gustavo Baz y 16 de Septiembre para exigir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) agilizar las investigaciones para su localización, luego de que desapareció el 17 de julio.

La movilización comenzó a las 09:00 de la mañana del martes; en el lugar se hizo entrega de la ficha de búsqueda a quienes transitaban por la zona.

De acuerdo con el reporte de búsqueda, emitido el 21 de julio, Douglas Ricardo Mafra, de 36 años, fue visto por última vez en la colonia Loma Linda, en Naucalpan; conducía un Passat color blanco, con placas GYW-823-B.

Como señas particulares, se indica que mide 1.68 metros, tiene complexión delgada, cabello negro corto, nariz respingada y cejas delgadas. El día de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul y una playera de manga corta color blanco con letras color café.

Otro bloqueo por desaparición se registró en la avenida Prados y Eje, en la colonia Prados, en Tultitlán. Cinthya Estefanía Muro fue reportada como desaparecida desde el domingo 9 de agosto.

Al no saber de ella, sus familiares protestaron. Mas tarde se informó que la menor de 17 años fue hallada en una unidad habitacional cercana a su domicilio. Con información de Arturo Contreras

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.