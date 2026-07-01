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La Paz, Méx.- Sergio "N", de 23 años, fue detenido durante la madrugada de este miércoles como probable responsable de la muerte de Alexis "N", de cinco años, ocurrida en la colonia San José Las Palmas.
La captura fue resultado de trabajos de inteligencia, investigación y seguimiento realizados por elementos de la Policía Municipal, informaron autoridades municipales.
El operativo tuvo lugar sobre la carretera federal México-Texcoco, esquina con la calle Las Flores, en la colonia Altavista.
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De acuerdo con el reporte, el hombre intentó evadir a los policías al notar su presencia.
Los agentes lo interceptaron, le informaron sus derechos y lo trasladaron para su puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.
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Las autoridades municipales señalaron que familiares del detenido aportaron información que contribuyó a su localización.
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El menor de cinco años fue presuntamente asesinado, la mañana del martes 30 de junio, por Sergio “N”, quien era su padrastro.
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El cuerpo del menor fue localizado por su madre cuando regresaba de trabajar.
Según las primeras investigaciones, el menor presentaba signos de violencia.
LL
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