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Tlalnepantla, Méx.- Más de 65 millones de viajes gratuitos y transbordos libres acumula el programa de gratuidad en los sistemas Mexibús y Mexicable, que este 1 de julio cumplió dos años de operación.
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, desde el 1 de julio de 2024 el esquema acumula 32 millones 692 mil viajes gratuitos y 32 millones 366 mil transbordos libres en los 11 puntos de transferencia de ambos sistemas de transporte.
Los beneficiarios del programa son usuarios de Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Ecatepec, Tecámac, Zumpango, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Chicoloapan.
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El subsidio destinado al programa supera los 649 millones 654 mil pesos.
Juan Hugo de la Rosa García, secretario de Movilidad, informó que el programa busca garantizar el derecho a la movilidad de personas de bajos ingresos.
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Las personas adultas mayores concentraron el mayor número de viajes con 28 millones 796 mil; las personas con discapacidad realizaron 2 millones 782 mil y los menores de cinco años sumaron un millón 113 mil.
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Lucía Sauza Jiménez, subdirectora de Control Operativo del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México, señaló que la gratuidad y los transbordos libres representan una mejora en la movilidad, la economía y el tiempo que las personas destinan a sus familias.
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