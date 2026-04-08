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Ecatepec, Méx.- Con engaños, para después esconderse en un parque de la colonia . Esto, mientras su madre recibió una llamada para extorsionarla.

Sin embargo, al tomar conocimiento de los hechos, del Sector 3 de Ecatepec auxiliaron a la mujer para poder localizar al menor de edad, ponerlo a salvo y evitar con ello la .

La madre del niño informó a los oficiales que recibió una llamada con amenazas, donde señalaban que tenían a su hijo y le exigieron dinero para liberarlo de un presunto secuestro.

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Al identificar el modus operandi de los sujetos, los policías informaron a la mujer que podría tratarse de una llamada cruzada, por lo que comenzaron el protocolo de localización del niño.

Al comenzar el operativo, realizaron patrullajes en espacios públicos y emitieron una alerta, lo que dejó como resultado que un taxista reportó a un menor solo en el parque de la colonia, por lo que se desplegaron los uniformados municipales hacia ese sitio y localizaron al menor.

Llamaron a la casa de un número extraño diciendo que tenían a mi abuelita, me dijeron que me iban a entregar a mi abuelita, seguí las indicaciones, que me bajara en un parque cerca de mi casa y que me escondiera, hice todo eso, me dijeron que no hablara con nadie y que si me marcaban no contestara”, contó el menor a los policías de Ecatepec.

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JACL/cr

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