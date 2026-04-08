Ecatepec, Méx.- Con engaños, un niño de 11 años fue obligado a salir de su domicilio para después esconderse en un parque de la colonia Vista Hermosa. Esto, mientras su madre recibió una llamada para extorsionarla.

Sin embargo, al tomar conocimiento de los hechos, policías municipales del Sector 3 de Ecatepec auxiliaron a la mujer para poder localizar al menor de edad, ponerlo a salvo y evitar con ello la extorsión.

La madre del niño informó a los oficiales que recibió una llamada con amenazas, donde señalaban que tenían a su hijo y le exigieron dinero para liberarlo de un presunto secuestro.

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Al identificar el modus operandi de los sujetos, los policías informaron a la mujer que podría tratarse de una llamada cruzada, por lo que comenzaron el protocolo de localización del niño.

Al comenzar el operativo, realizaron patrullajes en espacios públicos y emitieron una alerta, lo que dejó como resultado que un taxista reportó a un menor solo en el parque de la colonia, por lo que se desplegaron los uniformados municipales hacia ese sitio y localizaron al menor.

“Llamaron a la casa de un número extraño diciendo que tenían a mi abuelita, me dijeron que me iban a entregar a mi abuelita, seguí las indicaciones, que me bajara en un parque cerca de mi casa y que me escondiera, hice todo eso, me dijeron que no hablara con nadie y que si me marcaban no contestara”, contó el menor a los policías de Ecatepec.

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