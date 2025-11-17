Más Información

Un elemento de la de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México resultó lesionado con un arma blanca durante un intento de asalto registrado en el exterior de la estación Ecatepec de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

De acuerdo con el primer informe policial, alrededor de las 07:00 horas, de este lunes, el oficial solicitó apoyo tras ser agredido por dos hombres que intentaron despojarlo de sus pertenencias sobre la avenida Carlos Hank González, en la colonia Valle de Anáhuac. Durante el forcejeo, los agresores lo atacaron con un objeto punzocortante, provocándole heridas en el brazo izquierdo y el abdomen.

El policía logró ingresar a las instalaciones de la estación, donde personal del Metro lo canalizó al local de primeros auxilios. Minutos después, se solicitó una unidad médica para su valoración y atención especializada.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por estos hechos, y las autoridades continúan recabando información para dar seguimiento al caso.

