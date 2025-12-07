Sube a seis el número de muertos por explosión de auto bomba en Coahuayana, Michoacán

Más Información

Coahuayana.- El número de víctimas por la en Coahuayana, Michoacán, subió a seis, informaron autoridades locales a .

Precisaron que uno de los heridos que estaba hospitalizado en Morelia y que se reportaba como grave, falleció en el transcurso del domingo.

Así, el saldo dejado por la explosión es de seis personas muertas, cuatro de ellas policías comunitarios de Coahuayana, y seis heridos.

Antes, la fiscalía local informó que al menos tres de los fallecidos eran policías comunitarios.

