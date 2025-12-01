San Luis Potosí rebasó a Puebla como el municipio del país en el que más camiones pesados asegurados son robados, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Las estadísticas muestran que, en los últimos 12 meses terminados en octubre pasado, los equipos de carga hurtados en esa localidad potosina ascendieron a 302, contra 280 registrados en la capital poblana durante el mismo periodo.

Sin embargo, desde tres años atrás, Puebla se había mantenido como la ciudad con mayor cantidad de robos a camiones.

Riesgo al volante

En el ranking por estados, las cifras del sector asegurador muestran que entre noviembre de 2024 y octubre de este año, el Estado de México registró mil 859 casos, Puebla (mil 318), Veracruz (728), Guanajuato (687) y Jalisco (639), son los estados con más robos.

La entidad mexiquense encabeza los atracos a transportes de carga, al menos en los últimos cinco años. Además, siete de cada 10 robos a camiones asegurados en México ocurren de forma violenta, lo que ha prevalecido desde 2020 y se ha recrudecido en Oaxaca y Tlaxcala. Los datos del sector muestran que esos estados muestran robos con violencia de 89% y 82%, respectivamente, superando el promedio nacional de 69%.

A la baja

Datos de la AMIS detallan que el robo de equipo pesado asegurado a nivel nacional creció 48.78% entre 2020 y 2025. Sin embargo, en los últimos 12 meses terminados en octubre de este año se logró una reducción de 5% en el delito, con 9 mil 220 unidades aseguradas robadas, contra 9 mil 659 de 2024.

“Se ven esfuerzos de la autoridad en legislación, como el endurecimiento de penas, y otros de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el balizado de las unidades”, afirmó el presidente del comité de automóviles de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC), Alejandro Sobera.

“Las cifras no nos permiten ver avances considerables que nos marquen una tendencia; sin embargo, este año traemos una disminución de entre 3% y 4%, según el reporte de AMIS, esperamos que el siguiente año se repita la disminución y se incremente para poder marcar una tendencia a la baja”.

Los datos oficiales muestran que la recuperación de unidades robadas se mantiene en 59%.

“Hay droga, robo de combustible y eso dificulta generar buenos operadores, ya que al detectar esas prácticas los suelen despedir, y de ahí la rotación”, explicó.

Sobera dijo que el aumento en el precio de los seguros ha sido de 15% en promedio por la siniestralidad que registran las flotillas y el comportamiento de sus conductores.

“Hay que seguir trabajando con AMIS, AMASFAC y nuestras autoridades, seguir promoviendo el seguro para proteger a víctimas de accidentes viales y nuestros patrimonios”, recalcó.

Tecnología, clave

Las aseguradoras que operan en el segmento de transporte pesado comenzaron a reflejar mejoras en factores como control de riesgo, recuperación de unidades y desempeño operativo durante el último año, impulsadas por una mayor adopción de tecnología, disciplina operativa y modelos de prevención más estrictos entre las flotillas.

Consultadas por EL UNIVERSAL, HDI y AXA reportaron avances, aunque persisten las rutas críticas y patrones delictivos.

En el caso de HDI, reporta una disminución de 10% en robos de equipo pesado respecto a 2024, por mejores prácticas operativas por parte de clientes y un uso más extendido de medidas preventivas.

Los principales avances no provienen sólo de la adopción de tecnología, sino de la disciplina en su uso, agregó. La reacción oportuna ante alertas, el seguimiento en tiempo real y la estandarización de protocolos han sido determinantes para reducir pérdidas totales.

HDI fue quinto lugar en el segmento de seguros para camiones, con un crecimiento de 16.5% en primas al tercer trimestre. Así, cerró octubre con 47 mil 704 unidades aseguradas en el segmento y un aumento de 14% en prima emitida.

AXA México también reportó mejoras en la prevención y recuperación de unidades. Destacó que, mediante modelos de logística segura aplicados junto con los clientes, logró un incremento de 5% en la recuperación de camiones en el último año. Además, creció 1.5% en aseguramiento de unidades respecto a 2024.

Según la compañía, 23% de los camiones asegurados son parte de su modelo de prevención, lo que ha permitido fortalecer la operación de flotillas y bajar su exposición en corredores con mayor incidencia.