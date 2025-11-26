Más Información

alertó a sus ciudadanos por robos en la carretera 85D, en Nuevo León, donde grupos armados obligaron a vehículos a apartarse y los asaltaron.

El indicó que las víctimas describieron una detención por un vehículo con luces intermitentes, "simulando una parada de tráfico autorizada hasta que los asaltantes descendieron del vehículo".

"Las autoridades locales han indicado que estos grupos armados parecen tener como objetivo vehículos con matrículas de otros estados y extranjeras", dijo el consulado.

Recomendó a los empleados del gobierno estadounidense en México viajar entre ciudades durante el día.

Señaló que de acuerdo con reportes, estos robos ocurrieron a media mañana, "lo que resalta la necesidad de mantener una mayor precaución al viajar por esta ruta a cualquier hora del día".

Acciones a tomar

El consulado pidió a sus ciudadanos mantenerse alerta, no hacer paradas innecesarias y planificar los viajes durante el día.

También limitar los viajes innecesarios a lo largo de esta ruta y evitar viajar con grandes cantidades de efectivo u objetos de valor como joyas.

Llamó a para obtener actualizaciones y mantener a seres queridos informados sobre planes de viaje y progreso mientras viaja.

"Utilice carreteras de peaje en lugar de las carreteras libres, menos seguras, siempre que sea posible.

"Los viajeros que se encuentren con la policía o con controles de seguridad deben seguir las instrucciones. Huir o ignorar las instrucciones puede resultar en lesiones o incluso la muerte", indicó.

