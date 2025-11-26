Más Información
Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró "la mudanza más grande en la historia del Departamento de Estado", tras el cambio de sede de la embajada de la avenida Paseo de la Reforma a la colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo.
El diplomático estadounidense destacó en un video publicado en sus redes sociales su primer día en el nuevo edificio, que entró en funciones el pasado 24 de noviembre.
"Completamos la mudanza más grande en la historia del Departamento de Estado. Esto es más que trasladarnos de un edificio a otro: refleja la escala, la profundidad y la importancia de la misión entre los Estados Unidos y México.
"Una relación que impacta la vida cotidiana de cientos de millones de personas en ambos lados de la frontera", expresó.
Jonhson compartió que atendió el primer registro de un ciudadano estadounidense, el bebé Damian.
"Algún día será importante", dijo a los padres del menor.
