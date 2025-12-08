Pachuca.- Adriana N., ex tesorera municipal de Singuilucan, Hidalgo, fue detenida este día en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez de control. La exfuncionaria está señalada por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades agravado, derivado de irregularidades detectadas en la administración municipal.

De acuerdo con la Procuraduría de Justicia, Adriana N. fue detenida por elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, así como por agentes del Ministerio Público, en la colonia Vicente Guerrero, en Tulancingo.

La exfuncionaria estuvo al frente de la Tesorería durante la administración de Miguel N., quien igualmente enfrenta acusaciones por su participación en la red de desvíos denominada Estafa Siniestra.

Se informó que durante su gestión se registraron diversas irregularidades vinculadas también a dicho esquema de desvíos, por lo cual se liberó la orden de aprehensión que se suma a la ejecutada el pasado 23 de octubre contra el exalcalde Miguel N. Ambos estuvieron al frente de la administración municipal, en el periodo 2020-2024.

En ese Ayuntamiento se cometió un fraude al erario por 109 millones 645 mil 325 pesos, a través de diversos contratos por supuestos trabajos de sanitización, renta de maquinaria, entre otras irregularidades.

Hasta el momento, la exfuncionaria se encuentra a disposición del Ministerio Público, y será trasladada ante un juez de control, quien determinará su situación legal.

