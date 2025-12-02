Washington.- Las ventas de Ford en Estados Unidos se redujeron 0.9% en noviembre mientras que las de Toyota subieron 2.7% en un mes en el que se confirmó la fuerte caída de la demanda de vehículos eléctricos con el fin de los créditos fiscales.

Ford dijo este martes que en noviembre entregó 163 mil 925 unidades y que sus ventas de vehículos eléctricos (VE) cayeron 60.8% con respecto al mismo mes de 2024.

Por su parte, Toyota vendió 212 mil 772 unidades entre su división de la gama alta, Lexus, y los de marca Toyota.

Del resto de los principales fabricantes de automóviles que dieron a conocer sus ventas en el mes de noviembre, solo Kia registró números positivos.

La marca surcoreana señaló en un comunicado que tuvo su mejor mes de noviembre en ventas con la entrega de 72 mil 002 unidades, 3% de aumento interanual.

Sin embargo, Honda, Hyundai, Subaru y Mazda sufrieron la pérdida de parte de su demanda.

Honda explicó que los problemas de suministro de semiconductores que está sufriendo afectaron sus ventas en noviembre, que cayeron 15.3% hasta 102 mil 824 unidades.

Hyundai redujo sus pérdidas al 2% con la entrega de 74 mil 280 vehículos, mientras que Mazda redujo sus ventas 1.5%, a 32 mil 909 vehículos, y Subaru cayó 9.7%, a 52 mil 081.

Los analistas ya habían anticipado que en noviembre la demanda de vehículos nuevos en EU caería hasta 9%, debido a la desaparición de los créditos fiscales de los automóviles eléctricos, cancelados a finales de septiembre, y el aumento de los precios provocados por los aranceles.

