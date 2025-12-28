El 5 de diciembre de 2025, Juan Manuel Posadas López, de 48 años de edad, quien padece epilepsia, salió de su domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, y desde entonces se desconoce su paradero.

“Estamos muy preocupados, si él deja de tomar su medicamento se pone mal, se golpea, se desorienta y seguro por eso no ha podido regresar. Con este frío, no sabemos si ya comió, si está vagando, dónde está durmiendo, seguro ya le quitaron sus cosas, su cartera y celular”, relató Fabiola Posadas, hermana de Juan Manuel.

La familia de Juan Manuel solicitó apoyo de la ciudadanía para localizarlo y pidió que, en caso de contar con información, se comuniquen con las autoridades correspondientes al 55 5743 4343.

Señas particulares

Juan Manuel Posadas López mide 1.75 metros, es de complexión robusta, tez morena, con cabello negro, lacio y corto.

Su rostro es redondo, tiene ojos café oscuro, boca chica y labios delgados. Presenta una cicatriz en el labio inferior y cicatrices en el rostro por acné.

El día de su desaparición, vestía camisa blanca con rayas grises, pantalón de mezclilla gris y botas negras.

