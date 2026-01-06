Más Información

Pachuca.— Tras la , Hidalgo, Alfredo Quiroz, ocurrida el pasado 26 de diciembre en un accidente automovilístico, este día rindió protesta como nuevo alcalde Félix Ávila Castelán.

La toma de protesta se realizó durante una sesión extraordinaria del Ayuntamiento, en la que se formalizó el relevo en la administración municipal, luego del percance que cobró la vida del edil. Durante su mensaje, el nuevo presidente municipal señaló que su gobierno se conducirá sin distinción de colores, partidos, ideologías, religiones o condiciones sociales.

Asimismo, se comprometió a evitar actos de que dañen a la ciudadanía y afirmó que la administración a su cargo buscará fortalecer la rendición de cuentas y atender las necesidades básicas de la población.

Adelantó que promoverá la separación entre el poder económico y el poder político para garantizar un auténtico Estado de derecho, y refrendó su compromiso con la .

Por su parte, el gobernador Julio Menchaca dio a conocer que continúan las investigaciones en torno a este fallecimiento y señaló que, hasta el momento, la información proporcionada por la policía indica que el accidente se debió a un mal manejo del vehículo, derivado de maniobras incorrectas, el exceso de velocidad y las condiciones climáticas.

Destacó que uno de los elementos que generó preocupación fue que no se activaron las bolsas de aire del vehículo, por lo que la camioneta será sometida a un análisis por parte de peritos de la Procuraduría de Justicia, a fin de determinar si cumplía con los protocolos de seguridad.

Hasta el momento, dijo, no se ha esclarecido si la camioneta pertenecía al alcalde, y reiteró que no existen indicios de alguna situación externa. Añadió que hubo un lapso de aproximadamente siete minutos en el que el resto de la comitiva se adelantó a repartir juguetes.

