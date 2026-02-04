El exalcalde morenista del municipio poblano de Cuautempan, Gerardo N -quien se encontraba prófugo de la justicia tras varios cateos en sus propiedades donde se hallaron armas y drogas- fue detenido en el estado de Tlaxcala.

Los reportes policiales señalan que el político fue detenido la noche de ayer martes en la colonia Mirasol de la capital tlaxcalteca y luego trasladado a Puebla donde se le buscaba por los presuntos delitos de posesión de drogas y armas.

Fue en mayo del año pasado cuando elementos policiales distintas corporaciones llevaron a cabo una serie de cateos en las propiedades del aún alcalde y de su padre en el municipio de Cuautempan.

Los agentes estatales y federales cumplimentaron los cateos como parte de una investigación de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión de Puebla.

En los operativos encontraron armas de fuego y drogas, porque el alcalde se dio a la fuga y en su lugar fue llamado el presidente municipal suplente.

Desde entonces se le declaró prófugo de la justicia, hasta ayer que fue detenido.

Horas más tardes, la Fiscalía General del Estado precisó que el exalcalde fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada.

Y detalló que, en octubre de 2024, la víctima que denunció los hechos fue citada en un domicilio particular del presidente municipal, quien presuntamente la amagó con un arma de fuego, exigiéndole la entrega de una camioneta marca Chirey, así como la cantidad de 300 mil pesos en efectivo, bajo amenazas de hacerle daño a su familia.

Posteriormente, la víctima habría sido obligada a firmar un contrato de compraventa simulado, mediante el cual hacía constar la supuesta venta de la unidad por la cantidad de 450 mil pesos.

Además, reveló que el 12 de octubre de 2024, un funcionario público obligó a la víctima a abordar una patrulla oficial, trasladándola a la casa particular del edil, donde presuntamente, bajo amenazas, se le exigió la entrega de una segunda camioneta marca BYD, así como su documentación, siendo forzada a firmar un segundo contrato de compraventa simulado, por la cantidad de 550 mil pesos que avalaba la supuesta venta del vehículo.

