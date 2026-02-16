Ciudad Juárez.- La gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se pronunció este lunes sobre la liberación de José Luis A.C., propietario del crematorio “Plenitud”, ya que aseguró, se estará luchando ante los jueces federales para que el tema se tome de una manera seria.

“El viernes pasado un juez federal determinó otorgarle el amparo a la persona dueña del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, por dos cuestiones que no parecen tener fundamento ni argumento. Estaremos luchando ante los jueces federales, ante el Tribunal de Disciplina Federal, para que esto se tome de manera seria”, afirmó la gobernadora.

En ese sentido, dijo que “no puede ser que un juez federal haya otorgado la libertad al dueño del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez”.

Desde el fin de semana pasado, el fiscal general en Chihuahua, César Jáuregui Moreno, afirmó que se presentarán recursos de revisión y queja frente a los jueces del Poder Judicial Federal y los Órganos de Control, para que recomponga la sentencia de amparo y se revise la actuación del Juez, respectivamente.

Además, exigió la revisión inmediata de la resolución emitida por un juez Federal, mediante un amparo que derivó en la liberación de José Luis A.C. dueño del crematorio “Plenitud”.

El titular de la FGE, César Jáuregui, fue contundente al indicar que, frente a una resolución así, no queda más que combatirla, por lo que la dependencia a su cargo presentará de manera inmediata un recurso de revisión frente a los jueces del Poder Judicial Federal, a fin de que recomponga esta sentencia de amparo y vuelva las cosas al estado en que actualmente se encuentran.

En segundo término, señaló Jáuregui, se interpondrá un recurso de queja frente a los Órganos de Control del propio Poder Judicial a efecto de que se revise la actuación del Juez.

En este tenor, el Fiscal informó que sostuvo una reunión con las familias afectadas, a quienes dio a conocer la postura de la Fiscalía y brindó el respaldo oficial en busca de que se modifique la resolución del Juez.

Refirió que la noche del 13 de febrero, en acatamiento a la resolución judicial, fue liberado.

El Fiscal General explicó que el Juez Federal que otorgó el amparo se centró en dos cuestiones, como lo son los verbos rectores de los delitos, que son “ocultar” y “conservar”, lo que consideró no existe en este caso, pues los cuerpos no estaban escondidos.

Hasta este lunes ya se trabaja en una estrategia jurídica respecto a este caso y, con el objetivo de no entorpecer los procesos, se reservan mayores detalles, y refrendó su compromiso para hacer todo lo que esté en manos de la institución, para garantizar a las familias y sus deudos el acceso a la justicia.

Cabe destacar que, hasta el momento, la Fiscalía General del Estado ha logrado identificar 191 cuerpos, de los cuales ya se han entregado 185, y se han practicado 152 peritajes de ADN que se recibirán en los próximos días.

