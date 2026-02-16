Más Información

Los operativos de seguridad en Tabasco dejan como saldo el , más de 300 semovientes, 220 dosis de droga y una treintena de automóviles presuntamente relacionados con hechos delictivos.

Las instituciones que integran la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca informaron que del 13 al 15 de febrero y a partir del despliegue táctico por toda la entidad para la vigilancia y disuasión de los delitos, fueron detenidas 17 personas por distintos eventos.

Así también, se ejecutaron distintas órdenes técnicas de investigación mediante las cuales se aseguraron dos establecimientos comerciales en el municipio de Centro, para la obtención de información relevante sobre distintas investigaciones.

Además, en Macuspana se dio cumplimiento a una orden de cateo donde quedaron asegurados 3 mil 665 agentes , 1 mil 108 iniciadores, 495 altos explosivos, 658 metros de cañuelas, 10 maquinarias pesadas y 3 automóviles.

En tanto que, en los centros penitenciarios de la entidad se implementó el operativo Cárcel Segura, logrando el decomiso de objetos de riesgo como armas blancas, tijeras y cubiertos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, reportó que, durante su despliegue operativo por el municipio de Centro, pesados con 336 semovientes, cuya legalidad no pudo ser comprobada por quienes los transportaban, quedando detenidas 7 personas.

Los elementos de la corporación de protección federal dieron seguimiento, sobre el libramiento de la capital, en el tramo Villahermosa-Frontera, a tres camiones con sus respectivas jaulas, contendiendo en total 208 cabezas de ganado; y más adelante fueron aseguradas otras dos unidades pesadas con 128 especies más y un vehículo compacto que presuntamente venía acompañándolos.

En total fueron decomisados tres mil 665 agentes explosivos; mil 108 iniciadores; 658 metros de cañuelas; 495 altos explosivos; 10 maquinarias pesadas y 3 automóviles. Además 336 cabezas de ganado, 5 jaulas y 7 detenidos; 170 dosis de marihuana, 50 dosis de cristal,1 kg. de marihuana y 3 armas de fuego, se incluyen 2 inmuebles asegurados.

