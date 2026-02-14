En coordinación con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Marina Armada localizó y aseguró 30 artefactos explosivos improvisados en Sinaloa.

Lo anterior durante recorridos terrestres en el poblado El Verde, municipio de Concordia, derivado del despliegue en la búsqueda de los mineros desaparecidos, informó la Secretaría de Marina.

explosivos en Sinaloa Foto: Especial

Indicó que los artefactos explosivos fueron neutralizados en el área por personal naval especializado en la Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), evitando con ello que la delincuencia organizada los utilice en contra de las corporaciones y la población civil.

La Secretaría de Marina refrendó su compromiso con las familias mexicanas para mantener la seguridad y combatir las actividades ilícitas de las organizaciones delictivas que operan en esta región del país.

