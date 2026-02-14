Más Información

En coordinación con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Marina Armada localizó y aseguró 30 artefactos explosivos improvisados en .

Lo anterior durante recorridos terrestres en el poblado El Verde, municipio de Concordia, derivado del despliegue en la búsqueda de los , informó la Secretaría de Marina.

explosivos en Sinaloa Foto: Especial
explosivos en Sinaloa Foto: Especial

Indicó que los artefactos explosivos fueron neutralizados en el área por personal naval especializado en la Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE), evitando con ello que la delincuencia organizada los utilice en contra de las corporaciones y la población civil.

La Secretaría de Marina refrendó su compromiso con las familias mexicanas para mantener la seguridad y combatir las actividades ilícitas de las organizaciones delictivas que operan en esta región del país.

