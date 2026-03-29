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La Secretaría de Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, informó que hoy es el último día de registro para la Pensión de Personas con Discapacidad.
A través de redes sociales, Montiel Reyes indicó que “todavía estás a tiempo. Hoy es el último día”.
Además, llamó a los interesados a acudir al Módulo Bienestar correspondiente, el cual se puede ubicar en la página de Internet www.gob.mx/bienestar.
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pjm
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