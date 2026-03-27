Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León, anunció una nueva edición del "Mercado Hecho en Nuevo León", los días 25 y 26 de abril en la Nave Lewis del Parque Fundidora, en la ciudad de Monterrey. El evento pretende visibilizar, apoyar y fortalecer los emprendimientos que surjan en el estado.

Rodríguez Cantú señaló que en este espacio, las y los emprendedores "vienen a darse a conocer, a conectar, aprender y a crecer", por lo que adelantó que podrán participar 200 emprendimientos locales en un área de exhibición y venta dentro del mercado, con el fin de promover el consumo de productos hechos en Nuevo León.

En el evento también participó Betsabé Rocha, secretaria de Economía del estado, quien señaló que esta vez, el propósito del evento es fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas previo al inicio del mundial.

Podrán participar 200 emprendimientos locales en un área de exhibición y venta dentro del mercado. Foto: Especial

Lee también Semana Santa en Veracruz: Casi dos mil policías y marinos cuidarán a miles de visitantes; se enfocarán en carreteras y destinos turísticos

“Esta edición busca impulsar el crecimiento económico local mediante un espacio que combine comercialización, capacitación y vinculación estratégica", puntualizó.

"Así como en el fútbol los equipos llegan al Mundial con preparación, nuestras emprendedoras y emprendedores también tienen que llegar listos", agregó Rodríguez al destacar la importancia económica que implica la Copa del Mundo.

El Mercado Hecho en Nuevo León estará abierto a todo público y reunirá a instituciones públicas, empresas líderes, especialistas y emprendimientos locales para analizar cómo aprovechar el impacto económico próximo a llegar en junio.

Mariana Rodríguez anuncia una nueva edición del Mercado Hecho en Nuevo León; podrán participar 200 emprendimientos locales. Foto: Especial

Lee también Entregan fertilizantes a 90 mil productores de Michoacán; buscan aumentar producción agrícola

¿Cómo participar si tengo un emprendimiento?

La convocatoria para participar como expositor se encuentra disponible en la página www.hechoennuevoleon.mx y la fecha límite para registrarse es el 1 de abril de 2026.

Previamente, las personas que deseen mostrar sus ideas, deben contar con el folio de registro en Hecho en Nuevo León. Después deben llenar el formulario correspondiente y presentar su Constancia de Situación Fiscal con domicilio en el Estado de Nuevo León y la actividad económica relacionada con su producto o servicio.

El acceso al evento es gratuito y apto para toda la familia, quienes podrán disfrutar de conferencias, paneles, rifas, áreas infantiles y zona de comidas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr/cr

Noticias según tus intereses