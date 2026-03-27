Casi dos mil elementos estatales y de la Marina participarán en operativos especiales de seguridad en territorio veracruzano, donde se espera la llegada de miles de visitantes durante este periodo vacacional de Semana Santa.

Las acciones se enfocarán en todas las carreteras estatales, así como en los Pueblos Mágicos y los principales destinos turísticos, como balnearios, lagunas, pozas y, sobre todo, playas, entre ellas de la zona metropolitana de Veracruz-Boca del Río.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desplegó mil 700 elementos, entre Policía Estatal y sus distintas unidades, así como de personal de las direcciones de Tránsito y Seguridad Vial, quienes realizarán labores de prevención del delito, protección a visitantes y residentes, y atención oportuna ante cualquier eventualidad.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desplegó mil 700 elementos, entre Policía Estatal y sus distintas unidades. Foto: Especial

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La dependencia puso a disposición un parque vehicular y operativo conformado por patrullas, motocicletas, bicicletas, grúas, ambulancias, embarcaciones menores, motos acuáticas y un helicóptero.

En tanto, la Secretaría de Marina arrancó la “Operación Salvavidas Semana Santa 2026”, la cual tiene por objetivo de proporcionar seguridad y vigilancia para resguardar la integridad de los vacacionistas nacionales e internacionales que visiten los principales destinos turísticos.

Dicha operación se llevará a cabo en las playas de mayor afluencia turística de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, así como en los centros turísticos que son áreas de responsabilidad de la Armada de México.

La Secretaría de Marina arrancó la “Operación Salvavidas Semana Santa 2026”. Foto: Especial

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En esta temporada, se desplegarán 211 elementos navales, entre Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería.

Además se emplearán un buque, dos embarcaciones operativas de la Armada de México, mismas que estarán encargadas de la vigilancia marítima; y ocho unidades terrestres, así como tres ambulancias.

En este operativo, participará la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Veracruz, dotada con personal especializado, así como personal del Mando Naval, quienes acudirán de manera oportuna al llamado de la ciudadanía.

También participará la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de Veracruz. Foto: Especial

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Se instalarán puestos de socorro y rescate, donde elementos salvavidas y de Sanidad Naval brindarán atención médica de primeros auxilios a quienes así lo requieran.

La Secretaría de Marina invitó a la población en general a que durante su estancia en las playas tengan presentes respetar las indicaciones de los salvavidas; no descuidar a los niños en las playas; no introducirse al mar después de haber ingerido alimentos, bebidas alcohólicas o una combinación de ambas.

Así como procurar nadar cerca de donde se encuentre un elemento salvavidas; no nadar en áreas donde haya tráfico marítimo (lanchas o motos acuáticas); y en caso de viajar en embarcaciones menores (lanchas), cerciorarse que no sean sobrecargadas, además de exigir chaleco salvavidas, revisar que éste sea el adecuado para cada actividad y que se ajuste a la medida de cada usuario.

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