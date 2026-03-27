Cuernavaca, Mor.- A cuatro semanas de la parálisis en la UAEM, detonada por los feminicidios de dos universitarias, la rectora Viridiana León Hernández, reconoció las voces de los estudiantes que mantienen ocupado el 50% de las unidades académicas en demanda de justicia para sus compañeras, mayor condiciones de seguridad en interior y exterior de los campus universitarios, así como compromisos escritos de no tomar represalias contra el movimiento estudiantil.

“La universidad está de luto, atraviesa un dolor nunca visto, porque nos faltan Kimberly y Karol. Esta adversidad también se ha traducido en voces de dolor, de luto, que buscan encontrar certidumbre en un marco orientado a la seguridad y el bienestar universitario; son voces en libremanifestación de ideas”, afirma a EL UNIVERSAL.

La rectora, primera mujer electa en noviembre de 2023, asegura que mantuvo contacto con las familias de las dos alumnas asesinadas desde el primer momento, y lo que buscan ante las autoridades correspondienteses justicia con perspectiva de género para las familias de los estudiantes, pero también para la comunidad universitaria.

Acuerdan autoridades de la UAEM y estudiantes primera mesa de diálogo para este viernes. Foto: Justino Miranda/ EL UNIVERSAL

“Particularmente con la Fiscalía general seguimos en la relación para que se esclarezcan todos los hechos, se lleguen a las conclusiones y se de justicia pronta y expedita”, sostuvo.

Kimberly desapareció el 20 de febrero pasado y la protesta estudiantil arreció al trascender que la joven fue sacada del campus universitario por su victimario, también estudiante universitario.

El cuerpo de la joven de 18 años lo hallaron el lunes 2 de marzo y ese mismo día trascendió la desaparición de Karol, otra alumna de la UAEM en el municipio de Mazatepec, surponiente de Morelos. Su cuerpo sin vida lo encontraron el jueves 5 de marzo a orillas del Lago de Coatetelco.

Los videos

En el conflicto, los estudiantes acusaron a las autoridades de retrasar la entrega del material de video interno de la UAEM a la Fiscalía General del Estado (FGE), y eso habría dificultado la búsqueda de Kimberly, sin embargo, la rectora sostiene que la información fue entregada a través de las formalidades legales y también la familia de la víctima tuvo acceso.

¿Quién controla ese material de video?

“Son diferentes materiales de video. Los videos de alrededor del circuito universitario forman parte de nuestras acciones de seguridad interna. Tenemos un C2 controlado con nuestra seguridad que llamamos Venados”.

Estudiantes de la UAEM condenan feminicidio de Kimberly. Foto: Tony Rivera / EL UNIVERSAL

¿Qué tan difícil sería instalar arcos de detección de metales en la universidad?

Hoy tenemos un convenio firmado con el gobierno del Estado quien emitió un Plan integral de seguridad universitaria para todas sus comunidades educativas del estado, y en el caso de la UAEM estaremos platicando de los alcances con estudiantes, académicos y personal administrativo.

La rectora afirmó que la instalación de arcos de seguridad fuera del campus podrían ser de utilidad, pero esos detalles los siguen analizando en el marco de la autonomía.

Drogas

Viridiana León responde también a las versiones extraoficiales en el sentido de que detrás de los crímenes de las jóvenes hay un tufo de drogas. “Nosotros no tenemos ninguna información documentada como tal, pero si hubiera elementos tiene que reportarse a la autoridad competente y tratarla con rigor”, afirma.

¿Podría usted afirmar o desmentir que dentro de la universidad se consumen drogas?

“En la integridad de las personas, de la vida universitaria, es una tarea en el marco del respeto de los derechos. Todo aquello que suceda fuera de la universidad y en el respeto a las personas será siempre, pues garante de sus libertades. Hoy para nosotros es muy importante señalar que la seguridad y el bienestar universitario es una tarea principal”, sostuvo.

Aniversario

Foto: Captura de pantalla

En abril la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) cumplirá 73 años de vida, y desde siempre, asegura León Hernández se ha privilegiado la libertad en la expresión y no hay antecedentes de la caída de un rector por un paro de labores; todos las crisis han sido resueltas por la vía del diálogo.

Actualmente la UAEM está integrada por 48 unidades académicas en 20 municipios de Morelos, con una matrícula de 40 mil 700 estudiantes y por unos 6 mil trabajadores, entre activos y jubilados. De todos ellos hay 24 unidades académicas con actividades presenciales, y los estudiantes de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, a la cual acudía Kimberly, regresaron a las actividades virtuales el jueves. Este viernes la rectora se sentó a la primera mesa de diálogo con los alumnos adheridos a la “Resistencia Estudiantil UAEM” en el Seminario Diocesano de Cuernavaca.

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