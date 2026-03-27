La Paz. - El Congreso de Baja California Sur analiza regular las cirugías estéticas en menores de edad y sancionar penalmente los procedimientos que no cuenten con justificación médica o que se realicen sin consentimiento adecuado.

La iniciativa busca sumarse a las modificaciones ya realizadas en el estado de Durango, para modificar también el Código Penal estatal y ampliar el delito de práctica indebida del servicio médico, con el objetivo de establecer límites más claros en intervenciones quirúrgicas de carácter estético en niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con el proyecto -presentado en sesión por la diputada Karina Olivas Parra- se contempla imponer penas de entre tres y ocho años de prisión, así como multas económicas y la posible inhabilitación del personal de salud que realice este tipo de procedimientos fuera de los supuestos permitidos.

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Entre los cambios propuestos, se incluye sancionar intervenciones estéticas en menores que no tengan fines reconstructivos o que se realicen sin autorización expresa de quienes ejerzan la patria potestad.

Además, se establece que, en casos de padres no separados, ambos deberán otorgar el consentimiento; en tanto, si existe tutela, se requerirá autorización del tutor legal acompañada de dictámenes médicos y psicológicos que acrediten la madurez física y emocional del menor.

“Ley Nicole”

La iniciativa surge en el contexto del movimiento denominado “Ley Nicole”, impulsado tras la muerte de Paloma Nicole Arellano, una adolescente de 14 años que falleció en Durango, luego de una cirugía estética de implantes mamarios, presuntamente mal practicada.

El planteamiento ahora en BCS busca reforzar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes frente a posibles negligencias médicas y decisiones que puedan poner en riesgo su salud.

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