Ciudad Juárez.- La tarde de este viernes se realizó una misa para recordar la memoria de los 40 migrantes fallecidos en la Estancia Migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El incendio ocurrió la noche del 27 de marzo del 2023 en la estancia del Instituto Nacional de Migracion (INM) en el Puente Internacional Lerdo- Reforma, en la cual 40 personas migrantes murieron y 27 más resultaron con lesiones de gravedad y permanentes.

A tres años del hecho, la Casa del Migrante y la Diócesis de Ciudad Juárez, realizaron una misa en la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, para recordar la memoria de las 40 víctimas y de otros migrantes más que han perdido la vida por su intento para llegar a los Estados Unidos.

Con una misa, recuerdan a los 40 migrantes fallecidos en estancia migratoria de Ciudad Juárez en 2023. (Foto: especial)

En la misa, que fue oficiada por el obispo José Guadalupe Torres Campos, se colocaron los nombres de los 40 migrantes fallecidos frente al altar, así como banderas de países como Guatemala, Venezuela, Colombia, Brasil, entre otros.

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En su mensaje el obispo, aseguró que este hecho sigue resonando en la historia de esta frontera y lleva también a la reflexión de no quedarnos en estadísticas para que algo así no suceda de nuevo.

Este fue uno de las accciones que se realizarán para conmemorar la fecha, ya que por la tarde organizaciones civiles llevarán a cabo una actividad cultural afuera de la estancia migratoria.

En la ceremonia oficiada por el obispo José Guadalupe Torres Campos, se colocaron los nombres de los migrantes fallecidos. (Foto: especial)

A tres años de los hechos, organizaciones de la sociedad civil que acompañan a las familias de las víctimas y a los lesionados, denunciaron que persisten graves pendientes, entre ellos enlistaron los siguientes:

La falta de justicia efectiva para las 82 víctimas (40 personas fallecidas, 27 hombres y 15 mujeres sobrevivientes).

Procesos penales sin sentencias firmes contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración, personal de seguridad privada y otras personas involucradas.

El cumplimiento parcial de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La falta de reconocimiento como víctimas de las 15 mujeres sobrevivientes.

La ausencia de una reparación integral del daño y garantías efectivas de no repetición.

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