Tabasco. - Las fuerzas de seguridad en Tabasco reportaron que 50 cámaras de videovigilancia que eran utilizadas por la delincuencia para el espionaje criminal en Tabasco fueron desmanteladas.

Lo anterior como parte del Operativo "Halcón Ciego", con el que tumbaron una red de monitoreo clandestino en la capital del estado.

El objetivo principal del Operativo "Halcón Ciego" es desarticular cualquier herramienta tecnológica que sirva para facilitar actividades ilícitas. Foto: Especial.

De acuerdo con las autoridades, se trata de un golpe estratégico contra la infraestructura de vigilancia del crimen organizado, pues estos equipos eran utilizados para anticipar los movimientos de las patrullas y vigilar las actividades de la ciudadanía y las corporaciones policiales.

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El despliegue táctico, se llevó a cabo con los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, Guardia Nacional y Secretaría de Marina (SEMAR).

Fuerzas de seguridad desmantelan red de cámaras usadas para espionaje criminal en Tabasco; retiran 50 equipos clandestinos. Foto: Especial.

"Estas acciones permiten impedir el monitoreo delictivo y debilitar las capacidades de operación de grupos generadores de violencia, fortaleciendo así la seguridad y la tranquilidad de la población", señalaron las autoridades en un comunicado oficial.

Asimismo, recordó que, el objetivo principal del Operativo "Halcón Ciego", es desarticular cualquier herramienta tecnológica que sirva para facilitar actividades ilícitas, buscando recuperar el orden y la paz pública en todo el estado de Tabasco.

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