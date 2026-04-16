Más Información

Pemex admite que fuga en ducto causó derrame; funcionarios ocultaron información y fueron cesados

Pemex admite que fuga en ducto causó derrame; funcionarios ocultaron información y fueron cesados

Reportan estruendo en refinería de Tula; Pemex dice que fue un “incidente menor con humo”

Reportan estruendo en refinería de Tula; Pemex dice que fue un “incidente menor con humo”

Naasón Joaquín, desde cumpleaños en Bellas Artes hasta acusaciones por abuso sexual; recuento de polémicas tras "carpetazo" de la FGR

Naasón Joaquín, desde cumpleaños en Bellas Artes hasta acusaciones por abuso sexual; recuento de polémicas tras "carpetazo" de la FGR

Corte declara al Lago de Texcoco como Área Natural Protegida; Hugo Aguilar felicita a AMLO por "escuchar a la comunidad"

Corte declara al Lago de Texcoco como Área Natural Protegida; Hugo Aguilar felicita a AMLO por "escuchar a la comunidad"

Muere Alejandro Burillo, impulsor del futbol y el tenis mexicano

Muere Alejandro Burillo, impulsor del futbol y el tenis mexicano

Suman 9 cambios en el gabinete de Sheinbaum; Citlalli Hernández, el más reciente

Suman 9 cambios en el gabinete de Sheinbaum; Citlalli Hernández, el más reciente

Tabasco. - Las fuerzas de seguridad en Tabasco reportaron que 50 cámaras de videovigilancia que eran utilizadas por la delincuencia para el en Tabasco fueron desmanteladas.

Lo anterior como parte del Operativo "Halcón Ciego", con el que tumbaron una red de monitoreo clandestino en la capital del estado.

El objetivo principal del Operativo "Halcón Ciego" es desarticular cualquier herramienta tecnológica que sirva para facilitar actividades ilícitas. Foto: Especial.
El objetivo principal del Operativo "Halcón Ciego" es desarticular cualquier herramienta tecnológica que sirva para facilitar actividades ilícitas. Foto: Especial.

De acuerdo con las autoridades, se trata de un golpe estratégico contra la infraestructura de vigilancia del , pues estos equipos eran utilizados para anticipar los movimientos de las patrullas y vigilar las actividades de la ciudadanía y las corporaciones policiales.

Lee también

El despliegue táctico, se llevó a cabo con los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, Guardia Nacional y Secretaría de Marina ().

Fuerzas de seguridad desmantelan red de cámaras usadas para espionaje criminal en Tabasco; retiran 50 equipos clandestinos. Foto: Especial.
Fuerzas de seguridad desmantelan red de cámaras usadas para espionaje criminal en Tabasco; retiran 50 equipos clandestinos. Foto: Especial.

"Estas acciones permiten impedir el monitoreo delictivo y debilitar las capacidades de operación de grupos generadores de violencia, fortaleciendo así la seguridad y la tranquilidad de la población", señalaron las autoridades en un comunicado oficial.

Asimismo, recordó que, el objetivo principal del Operativo "Halcón Ciego", es desarticular cualquier herramienta tecnológica que sirva para facilitar actividades ilícitas, buscando recuperar el orden y la paz pública en todo el estado de Tabasco.

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]