Los feminicidios en la Ciudad de México registraron un incremento de 57.1% durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, al pasar de 7 a 11 casos, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportadas ayer 20 de abril.

Venustiano Carranza fue la alcaldía que registró más feminicidios en los primeros tres meses del año, con cuatro casos, seguido de Magdalena Contreras donde reportaron dos, igual que Iztacalco.

En Iztapalapa, Álvaro Obregón y Tlalpan se registró un feminicidio, en cada demarcación.

Las tentativas de feminicidio fueron reportadas en Gustavo A. Madero (3), Iztacalco (1), Iztapalapa (3), Magdalena Contreras (1), Álvaro Obregón (1), Tlalpan (1), Xochimilco (1), Cuauhtémoc (3), en un caso no se especificó la alcaldía, según el reporte.

En la mayoría de los feminicidios se usó un arma blanca para quitarle la vida a una mujer por razón de género.

De acuerdo con las cifras del SESNP, de los 11 casos que se registraron en el primer trimestre de este año, cuatro feminicidios se cometieron con arma blanca, lo que representa 36.3% del total, mientras que tres fueron con arma de fuego, equivalente a 27.3%.

En tres casos no se especificó el medio utilizado y uno se clasificó con otro elemento.

Otro delito que tuvo un incremento fue el de violación. En el caso de violación simple, se reportaron 197 casos entre enero y marzo de 2026, frente a 192 en el mismo lapso del año anterior, lo que representa un aumento de 2.6%.

Por su parte, la violación equiparada pasó de 363 casos en 2025 a 368 en 2026, un alza de 1.4%.

En contraste, el abuso sexual bajó 12.8%, al pasar de 946 casos en 2025 a 824 en 2026.

El acoso sexual también registró una reducción de 30.6%, al pasar de 375 a 260 denuncias durante el mismo periodo.