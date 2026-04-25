Más Información

VIDEO Familiares de Juan Jesús, vigilante acusado del feminicidio de Edith Guadalupe, realizan marcha; denuncian fabricación de delitos

VIDEO Familiares de Juan Jesús, vigilante acusado del feminicidio de Edith Guadalupe, realizan marcha; denuncian fabricación de delitos

Activan Fase I de Contingencia en la Zona Metropolitana del Valle de México; estos carros no podrán circular este domingo 26 de abril

Activan Fase I de Contingencia en la Zona Metropolitana del Valle de México; estos carros no podrán circular este domingo 26 de abril

Sheinbaum dice que en su mañanera del lunes informará sobre ingreso de agentes de la CIA a México; realiza visita a Hidalgo

Sheinbaum dice que en su mañanera del lunes informará sobre ingreso de agentes de la CIA a México; realiza visita a Hidalgo

Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO Pachuca vs Pumas este sábado 25 de abril

Liga MX: Horario y canales para ver EN VIVO Pachuca vs Pumas este sábado 25 de abril

VIDEO: Atentado con bomba deja 14 muertos en Colombia; ataque ocurre en medio de ola de violencia

VIDEO: Atentado con bomba deja 14 muertos en Colombia; ataque ocurre en medio de ola de violencia

Ultiman detalles en Buenavista para inauguración del Tren al AIFA; técnicos configuran torniquetes de acceso

Ultiman detalles en Buenavista para inauguración del Tren al AIFA; técnicos configuran torniquetes de acceso

En lo que va del 2026, la ha concretado mil 570 acuerdos reparatorios relacionados con delitos contra comercios, con los cuales se en favor de las víctimas, principalmente en casos de delitos sin violencia.

La FGJ dijo que estos acuerdos forman parte del fortalecimiento de los , una vía legal que permite a las víctimas acceder a la justicia de forma pronta, con y sin la necesidad de llevar todos los casos a un proceso penal.

La FGJ comunicó que presentó a representantes del sector empresarial el acuerdo que actualiza los lineamientos aplicables al artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el que se faculta al Ministerio Público para determinar la libertad de personas detenidas en flagrancia en delitos que no ameritan prisión preventiva, bajo condiciones específicas y con control durante la investigación.

Lee también

Con la modificación se introducen criterios más claros y actualizados para esta determinación en delitos de bajo impacto, como lo es el robo sin violencia en comercios.

La directora general de MASC de la Fiscalía, Claudia Priego Custodio, dijo que durante 2025 se firmaron más de 3 mil 500 acuerdos reparatorios, lo que representó un incremento de 185% respecto al año anterior.

Lee también

Priego aseguró que en lo que va de 2026 se han formalizado 80 acuerdos reparatorios en delitos vinculados directamente al sector comercial, con lo que se ha recuperado 1 millón 942 mil 708 pesos en favor de las víctimas.

La FGJ afirmó que la procuración de la justicia no se limita solamente a la vía penal y que los MASC son una solución de conflictos, para reparar el daño y destinar más capacidades a la investigación en otros delitos más graves, en beneficio de los ciudadanos.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]