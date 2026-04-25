En lo que va del 2026, la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) ha concretado mil 570 acuerdos reparatorios relacionados con delitos contra comercios, con los cuales se han recuperado 89 millones 202 mil 862 pesos en favor de las víctimas, principalmente en casos de delitos sin violencia.

La FGJ dijo que estos acuerdos forman parte del fortalecimiento de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), una vía legal que permite a las víctimas acceder a la justicia de forma pronta, con reparación del daño y sin la necesidad de llevar todos los casos a un proceso penal.

La FGJ comunicó que presentó a representantes del sector empresarial el acuerdo que actualiza los lineamientos aplicables al artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el que se faculta al Ministerio Público para determinar la libertad de personas detenidas en flagrancia en delitos que no ameritan prisión preventiva, bajo condiciones específicas y con control durante la investigación.

Lee también Operación Enjambre: suman 15 sentenciados

Con la modificación se introducen criterios más claros y actualizados para esta determinación en delitos de bajo impacto, como lo es el robo sin violencia en comercios.

La directora general de MASC de la Fiscalía, Claudia Priego Custodio, dijo que durante 2025 se firmaron más de 3 mil 500 acuerdos reparatorios, lo que representó un incremento de 185% respecto al año anterior.

Lee también Surgen nuevos videos de ataque en Teotihuacán; "¡vive, vive, por favor, no te mueras!", gritan a herido

Priego aseguró que en lo que va de 2026 se han formalizado 80 acuerdos reparatorios en delitos vinculados directamente al sector comercial, con lo que se ha recuperado 1 millón 942 mil 708 pesos en favor de las víctimas.

La FGJ afirmó que la procuración de la justicia no se limita solamente a la vía penal y que los MASC son una solución de conflictos, para reparar el daño y destinar más capacidades a la investigación en otros delitos más graves, en beneficio de los ciudadanos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr