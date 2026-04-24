La alcaldía Álvaro Obregón dio a conocer que firmó un convenio de colaboración con Correos de México para impulsar la modernización del servicio postal y mejorar la imagen urbana de sus oficinas ubicadas en la demarcación.

Dicho acuerdo fue suscrito en el Palacio Postal por el alcalde Javier López Casarín, así como por la directora general del Sepomex, Violeta Abreu González.

El alcalde Javier López Casarín y la directora general del Sepomex, Violeta Abreu González. Foto: Especial

Este convenio tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2027 y establece una alianza para dignificar los espacios postales en la demarcación mediante mejoras en alumbrado, mantenimiento de áreas verdes y entorno urbano y, al mismo tiempo, optimizar la distribución de correspondencia y paquetería.

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“La intención es recuperar el valor de la comunicación que hace posible Correos de México, que cruza las calles, que cruza las colonias, que une en muchos casos a los que la distancia siempre les puso una limitante”, señaló el alcalde Javier López Casarín.

Por su parte, la titular de Correos de México, Violeta Abreu González, informó que el convenio tiene el propósito de coordinar esfuerzos para que el espacio público funcione mejor y para que los servicios lleguen más lejos.

“Hoy no solo firmamos un documento, consolidamos una forma de trabajo basada en la coordinación, en la corresponsabilidad y en el compromiso con la gente de Álvaro Obregón”, señaló González Abreu.

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Asimismo, adelantó que “a través de nuestra red acompañaremos a la alcaldía para que su información, sus programas y sus servicios lleguen directamente a los hogares”, dijo.

Además de mejorar la operación postal, el acuerdo contempla el desarrollo de actividades conjuntas que promuevan la cultura postal en la demarcación, así como la posible creación de proyectos específicos, como la emisión de estampillas conmemorativas y la extensión del servicio postal a donde aún no ha llegado.

La alcaldía contribuirá mediante la intervención del entorno urbano de las oficinas postales y la facilitación de espacios para su operación, mientras que Correos de México participará en procesos logísticos, de distribución y en la difusión de acciones institucionales.

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