La Secretaría Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial por un temporal de lluvias que se mantendrá del lunes 18 al jueves 21 de mayo en la Ciudad de México.

Durante esos días, se prevé que haya lluvias de fuertes a muy fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento que pueden superar los 50 kilómetros por hora.

En esta días, las temperaturas máximas oscilarán entre los 23° y 27° Celsius.

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El alertamiento es por precipitaciones muy fuertes, viento y granizo.| Foto: Valente Rosas.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana.

Asimismo, pidió a la población retirar basura de coladeras; evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua; evitar resguardarse bajo árboles o estructuras; y usar impermeable o paraguas.

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