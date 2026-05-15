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La Secretaría Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un que se mantendrá del lunes 18 al jueves 21 de mayo en la .

Durante esos días, se prevé que haya lluvias de fuertes a muy fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, y rachas de viento que pueden superar los 50 kilómetros por hora.

En esta días, las temperaturas máximas oscilarán entre los 23° y 27° Celsius.

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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana.

Asimismo, pidió a la población retirar basura de coladeras; evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua; evitar resguardarse bajo árboles o estructuras; y usar impermeable o paraguas.

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